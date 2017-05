Giampiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza della Regione Lazio, in occasione del 25° anniversario dalla strage di Riceviamo e volentieri pubblichiamo, l’intervento di, Presidente dell’Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza della Regione Lazio, in occasione del 25° anniversario dalla strage di Capaci e con l’impegno della Regione Lazio a contrastare tutte le tipologie di Mafie.

23 maggio, un impegno contro tutte le Mafie