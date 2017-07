Enrico Rava & Tomasz Stanko Quintet sulla Terrazza del Vittoriano a Roma e questi sono solo alcuni dei nomi che allieteranno questa seconda settimana di luglio di appuntamenti in musica.

10 luglio : Paolo Damiani, Rosario Giuliani, Michele Rabbia alla Casa del Jazz di Roma, Agnostic Front al CSA Baraonda di Milano, Dee Dee Bridgewater all’Umbria Jazz di Perugia, Devendra Banhart alla Rocca Malatestiana di Cesena, God is an Astronaut all’Ex Dogana di Roma, Mark Lanegan al Teatro del Vittoriale di Gardone Riviera, Paolo Fresu & Uri Caine al Parco Florida di Pegognaga, Dinosaur Jr. al Carroponte di Sesto San Giovanni

11 luglio : God is an Astronaut all’Eremo Club di Giovinazzo, Devendra Banhart al Teatro Romano di Ostia Antica, Dropkick Murphys al Carroponte di Sesto San Giovanni, Mark Lanegan al Palazzo dei Congressi di Roma, Kurt Vile & the Violators al Giardino della Triennale di Milano, Alessandro Mannarino al Flowers Festival di Collegno, Dinosaur Jr. al Parco Europa di Padova, Enrico Rava & Tomasz Stanko Quintet all’Umbria Jazz di Perugia, The Warlocks all’Hana-Bi di Ravenna, God is an Astronaut all’Eremo Club di Giovinazzo

12 luglio : Erikah Badu + Mary J. Blige al Lucca Summer Festival, Le Luci della Centrale Elettrica alla Corte degli Agostiniani a Rimini, Cristina Donà a Villa Spalletti a Casalgrande, Stefano Bollani in Piazza della Cattedrale ad Asti, Hiromi Duet featuring Edmar Castaneda & Angelique Kidjo all’Umbria Jazz di Perugia, Dargen D’Amico al Carroponte di sesto San Giovanni, Archive all’Ex Dogana di Roma, Alessandro Mannarino al Porto Antico di Genova, Enrico Rava & Tomasz Stanko Quintet all’Acquedotte Festival di Cremona, Chick Corea ai Suoni delle Dolomiti, Gogol Bordello al Pistoia Blues

13 luglio : Wolfgang Muthspiel Quintet alla Casa del Jazz di Roma, Fuzz Orchestra al Retronouveau di Messina, Ex-Otago al Filo Sound di Grosseto, Fast Animals and Slow Kids al Reload Sound Festival di Biella, Cristina Donà al Parco La Favorita di Valdagno, Enrico Rava & Tomasz Stanko Quintet in Piazza della Liberazione a Terranuova Bracciolini, Giorgio Canali & Rossofuoco all’Ambria Music Festival di Zogno, Chick Corea al GruVillage di Torino, New Bomb Turks all’Edonè di Bergamo, Chucho Valdes & Gonzalo Rubalcaba e Christian McBride’s New Jawn all’Umbria Jazz di Perugia, Comaneci allo Chalet di Pergola, The Warlocks all’AltroQuando di Zero Branco, Gogol Bordello al Flowers Festival di Collegno, Maria Gadù & Toquinho all’Udin&Jazz

14 luglio : Oregon al Piombino Jazz, Enrico Rava & Tomasz Stanko Quintet sulla Terrazza del Vittoriano a Roma, Fast Animals and Slow Kids al Filo Sound di Grosseto, Brunori Sas in Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone, Gogol Bordello all’Owl Festival di Trento, Roy Paci al Festival Internazionale del Jazz di La Spezia, Wayne Shorter Quartet all’Umbria Jazz di Perugia, Primal Scream al Mojotic Festival di Sestri Levante, Steve Aoki al Gay Village di Roma, Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Max Gazzè in Piazza Colbert a Barolo, Comaneci alla Cascina Bellaria di Sezzadio, Roy Ellis all’Intifada di Roma, Yann Tiersen al Giardino della Triennale di Milano, Ex-Otago al CJF Music Festival di Codognè, Africa Unite al D-Skarika Festival di Odolo, C+C=Maxigross, Miles Cooper Seaton, Grimm Grimm, Persian Pelican (e altri ancora) all’A Night Like This di Chiaverano, Chick Corea al Sant’Elpidio Jazz Festival di Marca