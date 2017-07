Morcheeba al Pordenone Blues Festival, questi ed altri gli appuntamenti in musica della nostra rubrica.

16 luglio : Philip Glass all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Linda Ho Quartet e Brazilian Meeting (Egberto Gismonti, Hamilton de Holanda, Stefano Bollani e Mayra Andrade) all’Umbria Jazz di Perugia, Primal Scream all’Ex Dogana a Roma, Ex-Otago al Chiostro di San Sebastiano a Biella, Yann Tiersen al Monfortinjazz di Monforte d’Alba, Fast Animals and Slow Kids al Flowers Festival di Collegno, Remo Anzovino al Chiostro del Comune di Ostuni

17 luglio : Yes all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Yann Tiersen in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze, Einstürzende Neubauten all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, George Benson al Marostica Summer Festival, Oregon alla Casa del Jazz di Roma, Ex-Otago al Fara Rock Festival

18 luglio : Pasquale Mirra & Hamid Drake alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, Einstürzende Neubauten al Flowers Festival di Collegno, John Scofield Uberjam Band alla Casa del Jazz di Roma, Macy Gray al Pordenone Blues Festival, Oregon all’Empoli Jazz, Alessandro Mannarino all’Arena del Mare di Salerno, Kamasi Washington all’Anfiteatro di Ponente di Molfetta, Yann Tiersen all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Enrico Rava & Tomasz Stanko Quintet all’Ancona Jazz, Blonde Redhead al Giardino della Triennale di Milano

19 luglio : Brunori Sas al Flowers Festival di Collegno, Yes all’Arena Campagnola di Schio, Ambrogio Sparagna al Cortona Mix Festival, Alessandro Mannarino all’Arena La Civitella di Chieti, Kamasi Washington al Botanique Festival di Bologna, Yann Tiersen al Teatro La Fenice di Venezia, Ex-Otago al Mira On Air, Kasabian al Teatro Antico di Taormina, Oregon allo Stresa Festival, Fuzz Orchestra al Rock sul Serio di Villa di Serio, Le Luci della Centrale Elettrica a Ferrara Sotto le Stelle, Arto Lindsay al Giardino della Triennale di Milano

20 luglio : Kamasi Washington all’Ex Dogana di Roma, Le Luci della Centrale Elettrica al Flowers Festival di Collegno, Red Hot Chili Peppers all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, Ex-Otago al WooDoo Festival di Cassano Magnano, Paolo Conte in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze, New York Ska Jazz Ensemble al Carroponte di Sesto San Giovanni, Skatalites al Lago Verde di Livorno, Freddie McGregor all’Ambria Music Festival di Zogno, Soviet Soviet al Mondo Beat di Gravina in Puglia, Tango Spleen Orquesta alla Casa del Jazz di Roma, Roy Hargrove al Castello Banfi di Montalcino

21 luglio : Gregory Porter all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Stefano Bollani al Teatro Monumento a D’Annunzio a Pescara, Bill Frisell Trio alla Casa del Jazz di Roma, Enrico Rava & Tomasz Stanko Quintet allo Stresa Festival, Ex-Otago al Tanaro Libera Tutti di Alba, Red Hot Chili Peppers al Milano Summer Festival, Kasabian all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, Einstürzende Neubauten allo Zanne Festival di Catania, Dj Gruff & Gianluca Petrella all’ArnoVivo di Pisa, Goran Bregovic alla Galleria Porta di Roma, Canned Heat in Piazza Martiri della Libertà a Chiari, Remo Anzovino e Roy Paci a Villa Arconati a Milano, Kočani Orkestar al Botanique di Bologna, New York Ska Jazz Ensemble al Carroponte di Sesto San Giovanni, Einstürzende Neubauten allo Zanne Festival di Catania