ENGIE, player mondiale dell’energia, e l’Università degli Studi di Padova hanno siglato un contratto, della durata di 6 anni, per la gestione dei servizi energetici. L’accordo include un programma di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti termici ed energetici dei 184 edifici di competenza dell’Università, per una estensione complessiva di oltre 1.500.000 metri cubi.

Engie per le università nel Veneto

La riqualificazione delle centrali termiche, dei sistemi di termoregolazione centralizzati e puntuali interventi sugli impianti energetici consentiranno un risparmio sul fabbisogno di energia termica primaria pari al 25%.

Engie, una collaborazione per energia sostenibile

La collaborazione con l’Università degli studi di Padova segue le precedenti che vedono ENGIE operare al fianco delle Università di Trieste, di Udine e “Ca’ Foscari” e IUAV di Venezia, confermando l’impegno di ENGIE sul territorio veneto.

“La collaborazione con l’Università di Padova, oltre ad essere per noi una dimostrazione di fiducia da parte un’importante e prestigiosa istituzione culturale, è un esempio di partnership virtuosa tra pubblico e privato, nell’ambito della quale l’efficienza energetica unita all’innovazione rappresenta un concreto driver per la transizione energetica. Realizzare azioni finalizzate all’ottimizzazione della spesa energetica e alla riduzione dei consumi equivale a generare, insieme, valore pubblico e sociale”. ha dichiarato Olivier Jacquier, Amministratore Delegato di ENGIE Italia.

Engie: un progetto globale per una gestione efficiente

“Per la prima volta abbiamo affidato un progetto globale a un interlocutore unico e di grande esperienza come ENGIE, una scelta che consentirà una gestione più efficiente, anche grazie alle tecnologie innovative a nostra disposizione – dichiara Giuseppe Olivi, architetto e dirigente Responsabile del Patrimonio Università di Padova – Una di esse è il sistema GEOMAP, l’applicazione web, progettata da ENGIE, che consentirà di tracciare l’intero patrimonio immobiliare e impiantistico della nostra Università attraverso un sistema informatizzato e gestire le attività di programmazione e registrazione delle manutenzioni, facilitando così notevolmente il flusso del processo manutentivo”.

L’Università di Padova si aggiunge ai numerosi clienti che ENGIE annovera nel settore delle Università. Tra questi: Università “IUAV” e “Ca’ Foscari” di Venezia; Università degli Studi di Trieste, di Udine, di Roma – “La Sapienza”, di Ferrara, di Milano, di Firenze, di Perugia, di Macerata, di Teramo, di Catania, di Bari, del Salento, Istituto Universitario Europeo di Firenze; Scuola Normale Superiore di Pisa.

Engie, leader in energia



ENGIE sviluppa le sue attività (elettricità, gas naturale, servizi energetici) secondo un modello basato sulla crescita responsabile per affrontare le grandi sfide energetiche e ambientali: rispondere al fabbisogno energetico, garantire la sicurezza negli ‘approvvigionamenti, lottare contro il cambiamento climatico e massimizzare l’utilizzo delle risorse. Engie impiega 153,090 collaboratori in tutto il mondo in oltre 70 paesi. ENGIE in Italia propone offerte globali sull’intera catena del valore dell’energia, dalla fornitura ai servizi, con particolare attenzione ai prodotti innovativi e alle soluzioni di efficienza energetica e di gestione integrata. Con oltre 2.800 dipendenti in più di 50 uffici sull’intero territorio nazionale, ENGIE in Italia è il primo operatore nei servizi energetici, il secondo nella vendita del gas (mercato all’ingrosso), quarto nell’elettricità. ENGIE è presente in tutti i segmenti, dal residenziale al terziario, pubblico e privato, fino alla piccola e grande industria.