Nelle città, nei piccoli e grandi giardini, nei parchi, nei boschi ci sono tesori che crescono accanto a noi e ci accompagnano nel nostro vivere quotidiano. A loro, agli alberi che furono e agli oggetti che diventeranno, è dedicato questo evento.

Mercatolegno a Rovagnate, un evento unico

Primo e unico nel suo genere in Italia, Mercatolegno si svolgerà a Rovagnate (LC) il 23/24 settembre 2017 e ha l’obiettivo di fare incontrare domanda e offerta di un mercato che sta muovendo in Italia i primi passi: il mercato del Legno Urbano. In pratica chiunque abbia legni, radici, arbusti, tavole interessanti e chiunque abbia interesse a cercare legni, radici, arbusti, tavole interessanti qui possono vendere e acquistare!

Mercatolegno, a Rovagnate si incontrano gli artigiani del legno urbano

“Da alcuni anni sulla pagina Facebook Cacciatori di Legno urbano è attivo il market place, attraverso il quale molti artigiani riescono a trovare legname particolare, tagli unici, spesso rari, che normalmente non avrebbero un commercio perché fuori dall’offerta e dai canali tradizionali di vendita. Dichiara Carlo Petrolo – cofondatore di Boratt.ch e ideatore della manifestazione nonché fondatore del Movimento Legno Urbano. “Ora è giunto il momento anche in Italia di far emergere questo fenomeno che oltre a muoversi in sintonia con la natura, potrà dare anche nuove opportunità di lavoro. Io ci credo profondamente”.



Mercatolegno, un evento gratuito e aperto a tutti

Mercatolegno è gratuito e aperto a tutti e sarà un’ottima occasione di incontro per sviluppare relazioni con il network dei segantini ambulanti (professione in crescita anche nella nostra penisola) e creare nuove opportunità di lavoro. Una due giorni all’insegna del riciclo e della creatività grazie alla presenza in evento anche dei Mastri Artigiani che arricchiranno di contenuti tecnici le giornate, con workshop dedicati al taglio e all’intaglio, dimostrazioni e momenti di formazione sulle varie tecniche di lavorazione.

Come tanti mastri Geppetto appassionati, artigiani, scultori e creatori di strenne natalizie possono ridare vita a legni e tavole che altrimenti sarebbero destinati al camino o allo smaltimento. Erano siepi, alberi da giardino, conifere da disboscamento, tigli malati, ulivi costretti in climi non adatti. Olmi secolari: giganti senza più vita divenuti pericolosi. Alberi che hanno osservato per decenni le nostre storie e sono appartenuti a qualcuno che li ha piantati, amati e spesso rimpianti.

Ora che il ciclo della vita si è concluso sono diventati tavole, tronchetti e pezzi vari che narrano storie, pronti a diventare, nelle mani sapienti di artisti e artigiani, altre storie.

Tutte le informazioni aggiornate su Mercatolegno e gli eventi previsti sono disponibili sul sito https://www.mercatolegno.com/

DOVE, COME E QUANDO

ROVAGNATE – Via Sant’Ambrogio 1/bis

23/24 settembre 2017

Ingresso: LIBERO per Cacciatori di Legno Urbano e Visitatori

Mercatolegno a Rovagnate, gli ospiti speciali



Raul Luraschi

Mastro falegname specializzato in lavorazione a resina

Matthias Backhofmann

Maestro di tornitura

Romeo Briar

Specialista in legni pregiati

B&B Artigiana

Produttori di utensili per la lavorazione di legno e pietra

Carlo Petrolo

Fondatore del movimento

Legno Urbano