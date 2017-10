Gli Stati Uniti hanno escluso il tricheco del Pacifico dalla lista delle specie in pericolo. La decisione è Fish and Wildlife Service (Fws), l’agenzia del dipartimento degli Interni che si occupa della conservazione della fauna selvatica. L’agenzia, ora diretta da dirigenti legati all’amministrazione Trump, ha in sostanza ribaltato una decisione già assunta durante l’amministrazione Obama quando il tricheco fu considerato una specie sotto stress a causa del riscaldamento globale.

Tricheco non più tra le specie a rischio, per colpa di Trump

In sostanza, l’agenzia ora ritiene il tricheco un animale in grado di adattarsi alla perdita del ghiaccio marino artico ed ha rifiutato il suo inserimento nella lista delle specie a rischio. Nella lista, tra le specie a rischio, non compaiono più neppure altre 24 specie animali, tra cui 14 chiocciole del Nevada, una lucertola della Florida, due uccelli e un serpente.

Per il Fws è improbabile che il tricheco del Pacifico possa essere considerato a rischio di estinzione “nel prossimo futuro”, definito da qui al 2060. “Il fattore di rischio più significativo è rappresentato dagli effetti del cambiamento climatico (perdita del ghiaccio marino)”, scrive l’agenzia in un documento. “Sebbene siamo abbastanza certi che la disponibilità di ghiaccio marino diminuirà per via del cambiamento climatico, non siamo altrettanto certi degli effetti del mutamento del clima, soprattutto in un futuro meno prossimo, sull’insieme delle condizioni ambientali, né su come la specie risponderà a tali cambiamenti”.

Oltre al tricheco, 24 specie cancellate dalla lista di quelle a rischio

In base alle valutazioni fatte, conclude il Fws, fino al 2060 è improbabile che la specie possa considerarsi in pericolo, mentre oltre il 2060 ogni ipotesi formulabile “si basa su speculazioni piuttosto che su previsioni affidabili”.

Tricheco, ambientalisti in rivolta

Ed ora gli ambientalisti sono in rivolta. Un gruppo americano ha già annunciato che farà causa all’amministrazione Trump per la mancata protezione del tricheco del Pacifico. Il Center for Biological Diversity intende portare in tribunale la decisione del Fish and Wildlife Service (Fws).

Secondo gli ambientalisti, quella del Fws è stata una scelta “illegittima e politicamente motivata”, che priva il tricheco di una tutela necessaria. “Non c’è dubbio che i trichechi del Pacifico siano a rischio, quindi negar loro una protezione è assurdo e pericoloso”, ha detto Kristen Monsell, legale del Centro.