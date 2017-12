Le Festività si avvicinano e, tra cena della Vigilia, pranzo di Natale e cenone di Capodanno, le tavole saranno imbandite dalle più svariate leccornie. Persino le persone meno inclini alle superstizioni, in questo periodo cedono alla tentazione di mangiare ed offrire ai propri ospiti i tradizionali cibi ben augurali che, un po’ per scaramanzia un po’ per la loro bontà, sono un must immancabile per celebrare le feste.

Frutta per celebrare le feste

Fra questi di certo lenticchie e riso, ad esempio, per attirare buona sorte e prosperità, ma anche tanta frutta, portatrice di ricchezza soprattutto in termini di benefici all’organismo.

Dole e il Dole Nutrition Institute ti rivelano quali sono le proprietà dei frutti della buona sorte:

Ananas

Profondamente legato alle tradizioni natalizie, l’ananas è ricchissimo di Vitamine C e B6, manganese ed è l’unica fonte naturale di bromelina, uno speciale enzima che ha proprietà antinfiammatorie e può contribuire ad alleviare gonfiori e lesioni muscolari.

Inoltre l’ananas contiene calcio, potassio, magnesio, manganese, ferro, zinco, rame: necessari per numerosi processi metabolici e quindi essenziali per la salute delle ossa e il corretto funzionamento del sistema nervoso.

Mandarino

La sua forma tonda ricorda le monete ed è simbolo di eternità e completezza. I mandarini, come tutti gli agrumi in genere, sono l’alleato perfetto per una pelle giovane e ossa sane, grazie al loro alto contenuto di Vitamina C. Questo frutto è anche ricco di ferro, magnesio, acido folico ma anche di fibre e di fitonutrienti antiossidanti, che possono offrire protezione dai malanni stagionali.

Melagrana

Simbolo di fertilità e ricchezza, la melagrana è ottima da mangiare a fine pasto ma anche l’ideale per dare un tocco in più a preparazioni salate come risotti o insalate. Frutto particolarmente ricco di polifenoli e flavonoidi, contiene anche potassio – fondamentale per garantire il corretto funzionamento del sistema nervoso -, Vitamina A e B e favorisce l’assorbimento delle Vitamine C e K.

Kiwi

Succoso e dissetante, è molto apprezzato durante il periodo delle feste. Fonte di Vitamina C, svolge un’azione importante per ridurre il rischio di coaguli nel sangue (trombosi). È scientificamente provato, inoltre, che consumare due kiwi al giorno porta una carica positiva all’umore e fa sentire più energici.

Kumquat

Il mandarino cinese è ritenuto un prezioso portafortuna, forse grazie alla forma e al colore che lo fanno assomigliare ad una pepita d’oro. Una decina di questi frutti fornisce all‘organismo il 48% del fabbisogno giornaliero di fibre, circa 4 grammi di proteine e una buona quantità di pectina che, nutrendo la flora batterica, favorisce la regolarizzazione del transito intestinale. La caratteristica che li rende così unici è che si mangiano con buccia e semi! Le bucce degli agrumi, infatti, sono note per apportare all’organismo una svariata quantità di benefici: ad esempio controllano i livelli di colesterolo nel sangue e combattono gli agenti patogeni.

Uva

L’uva simboleggia l’abbondanza ed è tipicamente consumata la notte di San Silvestro. Secondo la tradizione, mangiare un chicco d’uva al ritmo di ognuno dei dodici rintocchi delle campane di mezzanotte sarebbe una garanzia di fortuna e ricchezza. Quel che è certo è che l’uva, essendo ricca di fibre, regolarizza l’intestino e, oltre a contenere calcio, magnesio e ferro, è una miniera di importanti sostanze fitochimiche come il resveratrolo, un antiossidante che contrasta i radicali liberi e protegge dai danni vascolari, aiutando a prevenire le malattie cardiovascolari.

Festeggia a tutta frutta!