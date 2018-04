Oysho punta su moda sostenibile con Join Life

Oysho crede in un futuro più sostenibile, per questo è impegnato in un piano d’azione globale per promuovere questo tipo di cambiamento e ridurre al minimo l’impatto sociale e ambientale di ogni processo.

Oysho punta sulla moda sostenibile con le sue collezioni Join Life

Con le sue collezioni, Oysho punta su una moda più eco-consapevole, prendendosi cura dell’ambiente che ci circonda. Tutti i capi Join Life vengono prodotti con materie prime più sostenibili, come il Cotone Organico, proveniente da semi non geneticamente modificati e coltivati con fertilizzanti naturali, o il Tencel, una fibra prodotta in un circuito chiuso che riutilizza il 100% dell’acqua che consuma e che proviene dal legno di boschi gestiti in modo controllato, di cui viene garantita la riforestazione.

Oysho ed i tessuti riciclati

La produzione di tessuti riciclati consuma meno risorse naturali e genera meno rifiuti, riducendo l’impatto ambientale e proteggendo, così, la biodiversità. A partire da questi tessuti, nascono collezioni in Poliestere Riciclato, prodotto a partire da bottiglie di plastica usate, o la nuova linea mare “Weare the change”, creata in Poliammide Riciclata, ottenuta a partire da rifiuti come vecchie reti da pesca, moquette o scarti di produzione.

Il progetto Join Life, però, va oltre la materia prima con la quale vengono realizzati i capi. Le tappe principali di questo processo eco-consapevole passano attraverso una logistica più sostenibile, negozi eco-efficienti, imballaggi online in materiale riciclato, oltre a un programma di raccolta di indumenti.

Oysho si adopera ogni anno per riuscire a ridurre il consumo energetico e le emissioni derivanti dalle operazioni logistiche, prolungando la vita utile di scatoloni, sacchetti, allarmi e attaccapanni di plastica, riutilizzandoli fino a quando non arrivi il momento di riciclarli, riducendo in questo modo il volume di rifiuti. L’obiettivo è avere zero rifiuti nei negozi, negli uffici e nei centri logistici entro il 2020.

Oysho: 91% negozi a basso impatto ambientale

Il 91% dei negozi Oysho sono già eco-efficienti: allo scopo di ridurre l’impatto ambientale, è stato creato un sistema che consente di risparmiare il 20% di energia e il 50% di acqua, riducendo in questo modo l’emissione di CO2.

Seguendo la stessa filosofia, Oysho.com ha introdotto un nuovo tipo di imballaggio per le spedizioni online, procedente da materiali riciclati e dotato di certificazioni internazionali che promuovono pratiche sostenibili nei boschi di tutto il mondo.

Nell’ambito dell’impegno sociale e ambientale, Oysho offre, per ora in alcuni store in Spagna, la possibilità di depositare capi usati in contenitori di raccolta situati in alcuni dei propri negozi. Tutti gli indumenti depositati vengono donati direttamente alla Caritas, dove vengono separati e classificati affinché sia assegnata loro la destinazione più consona, sia per progetti sociali, sia per la trasformazione dei rifiuti tessili in nuova fibra.

Con il progetto Join Life, Oysho punta sul rispetto dell’ambiente, garantendo la massima qualità, integrando la cura per le risorse del pianeta e cercando continuamente soluzioni che vadano a beneficio dell’ambiente circostante.