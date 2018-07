Tu sei l’unica donna per me

Il 7 luglio 1979 arriva al vertice della classifica italiana dei dischi più venduti il brano Tu sei l’unica donna per me. Lo interpreta Alan Sorrenti, un cantautore considerato fino a un paio d’anni prima uno dei pochi solisti italiani in grado di cimentarsi senza sfigurare sul terreno del rock progressivo.

La svolta dance di Alan

Al suo attivo ci sono lavori sperimentali e un paio d’album di buon livello come Aria e Come un vecchio incensiere all’alba di un villaggio deserto. Da un anno, però, lo sperimentalismo non fa più per lui. Il successo di Tu sei l’unica donna per me ne consolida la svolta commerciale, iniziata nel 1978 prima con la rivisitazione di Dicitencello vuie e poi con un altro campione di vendite come Figli delle stelle. Gran parte della critica, che l’ha seguito con simpatia nella fase più impegnata e sperimentale della sua carriera, snobba la svolta dance di Alan Sorrenti, ironizzando sulla sua nuova immagine e sulla banalità di un’impronta musicale sostenuta da un largo uso di falsetti in stile Bee Gees. «Una gran voce sprecata» scrivono alcuni giornali specializzati. Lo stesso atteggiamento assumono i suoi ammiratori della prima ora che, delusi e traditi, gli voltano le spalle.

Un’operazione riuscita a metà

Il cantautore viene invece scoperto dal grande pubblico, quello che affolla le discoteche ed è affascinato dalla “febbre del sabato sera”. È questa sterminata platea che porta il suo brano al vertice delle classifiche di vendita dove resterà per ben tre mesi. Sull’onda del successo Alan Sorrenti e il suo produttore Corrado Bacchelli penseranno di poter conquistare anche il pubblico d’oltreoceano ripetendo, in piccolo, l’operazione riuscita all’australiano Robert Stigwood con i Bee Gees. Tra New York e Los Angeles verrà realizzata All day in love, la versione inglese di Tu sei l’unica donna per me, mentre l’immagine del cantante si americanizzerà al limite del ridicolo. L’operazione finirà per incepparsi tra eccessi di megalomania e qualche ingenuità.