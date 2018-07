Un fulmine sugli Happy Mondays

Il 10 luglio 1991, quando mancano trenta minuti all’inizio del concerto degli Happy Mondays nella Plaza de Toros di Valencia, un fulmine si abbatte sul palco mettendo fuori uso gran parte degli strumenti della band.

Scoperti da John Cale

Sembra un segno del destino per il gruppo formato a Salford, in Gran Bretagna, undici anni prima dai fratelli Shaun e Paul Ryder, uno cantante e l’altro bassista, dal batterista Gary Whelan e dal chitarrista Mark Day. Dopo l’arrivo del tastierista Paul Davis prendono il nome definitivo di Happy Monday ispirandosi all’omonima canzone dei New Order, la loro band preferita. Qualche disco autoprodotto precede la pubblicazione del singolo Freaky dancin’, prodotto proprio da Barney Sumner, uno dei componenti dei New Order Il loro sound, una sapiente fusione tra la dance, l’acid house e le linee morbide del pop, attira l’attenzione di John Cale che, nel 1986 li aiuta nella registrazione dell’album Squirel and G-Man twenty four hour party people plastic face carnt smile (white out).

Iniziano i guai

Il successivo Bummed, precede l’inizio di una lunga serie di guai per la band che iniziano nel 1989 con l’arresto di Shaun Ryder e Mark Berry per detenzione di sostanze stupefacenti. Da quel momento la loro storia è un continuo alternarsi di successi discografici e pause sempre più lunghe per problemi di droga. All’inizio degli anni Novanta dopo lo splendido Manchester rave on, il gruppo si ferma perché Shaun Ryder si chiude in clinica per disintossicarsi dall’eroina. Il concerto di Valencia del 10 luglio 1991 è uno di quelli programmati per rilanciare la band, per questo il fulmine appare come un segnale. Qualche mese dopo la tossicodipendenza di Shaun Ryder, ricoverato nuovamente in clinica, bloccherà ancora l’attività del gruppo e segnerà l’inizio della crisi. Nel mese di febbraio del 1993, dopo l’uscita dal gruppo dello stesso Shaun e dopo violente liti e discussioni, la storia degli Happy Mondays si concluderà con una traumatica separazione. Non sarà la fine. Dopo quattro diverse reincarnazioni nel 2012 la band si è riformata con i componenti originali.