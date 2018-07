K.C. & The Sunshine Band, un gruppo multietnico

Il 12 luglio 1975 con il brano Get down tonight fa la sua prima apparizione nelle classifiche di vendita una band destinata a lasciare il segno più importante in quella corrente che verrà chiamata “Miami Sound”. Si chiamano K. C. & The Sunshine Band e sono un gruppo multietnico in cui il colore della pelle non è un problema.

Il Miami Sound tra soul e dance

La band è la protagonista del maggior successo commerciale del “Miami sound”, una via di mezzo tra il soul e la dance nata negli studi della TK Productions e della TK Record. La storia del gruppo inizia con l’incontro tra Harry Wayne Casey, un commerciante all’ingrosso di dischi con l’hobby delle tastiere, e Rick Finch, un anonimo bassista di Miami. Sono loro gli autori dei primi brani di successo della K.C & The Sunshine Band. Quando, nel luglio del 1975, il gruppo entra per la prima volta nelle classifiche il duo Casey – Finch ha già all’attivo, tra gli altri, un brano come Rock your baby arrivato l’anno prima al vertice delle classifiche statunitensi e britanniche nell’interpretazione di George McCrae.

Una formazione variabile

Il successo di Get down tonight fa da apripista per i successivi Queen of clubs e That’s the way (I like it) che porteranno i K. C. & The Sunshine Band a dominare le classifiche di vendita. In quel periodo oltre a Casey e Finch fanno parte della band il chitarrista Jerome Smith, il batterista Bob Johnson, il percussionista Oliver Brown, i trombettisti Ron Smith e James Weaver, il sassofonista Denvil Liptrot e il trombonista Charles Williams. In realtà i K. C. & The Sunshine Band hanno una formazione variabile con un nucleo fisso composto da Casey, Finch, Johnson e Smith attorno al quale ruotano strumentisti diversi alle percussioni e alla sezione fiati. Il gruppo, dopo il grande successo del 1975, saprà mantenersi a buoni livelli per qualche anno fino a quando, nel 1981, la TK Records verrà travolta da gravi problemi economici che finiranno per travolgere anche i musicisti a lei legati. Di fatto la Sunshine Band finirà lì. Alla fine degli anni Novanta Casey riforma la band sull’onda della nostalgia ma il tempo del grande successo è ormai passato.