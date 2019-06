A Valecenter “Sapori al centro”

Sapori, profumi e degustazioni nella galleria del centro commerciale Valecenter che dal 17 al 23 giugno ospita un mercatino di prodotti enogastronomici e dell’artigianato veneti. L’iniziativa del centro polifunzionale è, ancora una volta, indirizzata a sensibilizzare i cittadini su tematiche sociali offrendo loro occasioni e attività che si spostano dal mondo del retail.

La valorizzazione del territorio è l’obiettivo dell’evento “Sapori al centro” promosso da Valecenter che, ospitando tre stand alimentari – Prosecco DOC Picchetto Verde, Azienda Agricola Fattoria Il Rosmarino e 1913 Birrificio Artigianale Venezia – e tre di settori differenti – Calzaturificio Masiero, Tolomio Simone officina creativa e Vetro da Amare – intende far conoscere ai clienti del centro commerciale le realtà produttive locali. Infatti, sia gli espositori artigianali che quelli enogastronomici sono stati scelti come ambasciatori del “made in Veneto”, per mostrare e presentare le tipicità del loro territorio come il vetro di Murano e le materie prime biologiche delle loro agricolture. La Fattoria Il Rosmarino e 1913 Birrificio proporranno al pubblico anche assaggi e degustazioni dei loro prodotti genuini a km 0, privi di conservanti ed additivi chimici.

Con l’obiettivo di coinvolgere le persone che trascorrono il loro tempo libero tra le “vie dello shopping”, nel week end sarà possibile seguire, passo per passo, gli chef nella preparazione di piatti regionali e assaporare le ricette tradizionali durante le esibizioni culinarie nell’area dedicata allo showcooking.

Il mercatino di Valecenter sarà allestito nella piazza centrale e aperto al pubblico dal lunedì alla domenica dalle 15.30 alle 19.30; invece, si potrà seguire lo showcooking il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 19.30.