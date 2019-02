Accendi aderisce a M’illumino di meno

Energia “verde” al 100%, che aiuta a difendere il pianeta dal cambiamento climatico ogni volta che accendiamo la luce, il riscaldamento o i fornelli. Il primo marzo, nella giornata di “M’illumino di meno”, dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, Accendi luce & gas Coop lancia Accendi Ecologica, la prima fornitura domestica in Italia che unisce energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e fornitura di gas a zero emissioni di anidride carbonica.

La provenienza dell’energia elettrica di Accendi Ecologica è assicurata dalle garanzie di origine (GO), certificati elettronici rilasciati dal GSE, il gestore dei servizi energetici che attesta anche la natura rinnovabile delle fonti. Il gas “verde” di Accendi è “100% CO2 free” grazie all’acquisto di crediti di carbonio certificati di Carbonsink. Con questo sistema, le emissioni di carbonio legate al consumo del gas vengono “compensate” finanziando progetti di mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera, nel rispetto dei Carbon Standard. Chi utilizza Accendi Ecologica contribuirà così a sostenere progetti come il Maputo Clean Cookstoves in Mozambico e il Vishnuprayag Hydroelectric Project in India: iniziative energetiche solidali per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dell’Agenda 2030 Onu (*).

Accendi Ecologica si può sottoscrivere dal primo marzo on line su www.accendilucegas.it, al telefono al numero verde 800208468 e nei punti vendita Coop abilitati.

I PROGETTI VERDI FINANZIATI CON IL GAS “CARBON FREE” DI ACCENDI

Il progetto Maputo Clean Cookstoves a Maputo distribuisce 5.000 stufe a carbone a alta capacità alle famiglie dei sobborghi della città africana. I nuovi dispositivi consentiranno di ridurre del 70% il consumo di carbone utilizzato per cucinare, con un beneficio di 190 dollari all’anno a famiglia. Inoltre, le emissioni di monossido di carbonio di queste stufe sono molto basse e tutelano la salute degli utilizzatori, riducendo le inalazioni di fumi dannose per adulti e bambini.

Il Vishnuprayag Hydroelectric Project sovvenziona invece la centrale idroelettrica che sfrutta le acque del fiume Alaknanda, ai piedi dell’Himalaya in India, per generare elettricità a basso costo e senza emissioni di CO2. Eliminando il carbone come fonte energetica, si eviterà di immettere nell’atmosfera 1,2 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, limitando la produzione di gas serra responsabili del cambiamento climatico. A differenza di altri grandi progetti idroelettrici, Vishnuprayag non ha spostato o sconvolto le comunità locali, ma anzi ha migliorato le condizioni di vita delle persone con programmi sociali per alleviare la povertà, per la creazione di nuovi posti di lavoro in loco e la costruzione di scuole, strade, alloggi e strutture sanitarie.

PRANZO PLASTIC-FREE E BOTTIGLIE RIUTLIZZABILI PER “M’ILLUMINO DI MENO” 2019

Anche nei propri uffici, Alleanza luce & gas, la company di Accendi luce & gas Coop, mette in pratica il rispetto dell’ambiente. Il primo marzo, per celebrare “M’illumino di meno”, la giornata

del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata da Caterpillar e Rai Radio2, circa 70 dipendenti della sede bolognese della società parteciperanno al primo pranzo “plastic free”. Un’esperienza conviviale che sperimenta buone pratiche di sostenibilità: tutti porteranno da casa il proprio pranzo al sacco con piatti, bicchieri e posate riutilizzabili e senza plastica, da consumare insieme all’insegna del riutilizzo. Da bere ci sarà, come ogni giorno, l’acqua del sindaco erogata da un purificatore installato lo scorso anno: ogni collaboratore ha già ricevuto in regalo la propria “urban bottle” in acciaio 18/8 ftalati-free e tossine-free, per ridurre radicalmente il consumo di bottigliette di plastica e i rifiuti. Già oggi, i dipendenti della società – in gran parte giovani – hanno a disposizione frutta fresca gratuita per una pausa salutare a kilometro 0, invece delle merendine confezionate dei distributori automatici.

LUCE E GAS, A MARCHIO COOP

Accendi fa capo a Alleanza luce & gas, la società per azioni nata nel 2014 e controllata da Coop, che punta ad offrire la trasparenza, la convenienza e i valori della cooperazione dei consumatori anche nel mondo dell’energia domestica. Accendi luce & gas Coop è presente in tutta Italia con un’offerta multicanale innovativa sul web, al telefono ed in circa 300 punti vendita Coop.

* Accendi Ecologica garantisce che tutta l’energia consumata provenga da fonti rinnovabili, grazie all’approvvigionamento e all’annullamento delle Garanzie di Origine in conformità alla delibera ARERA ARG/elt 104/11 s.s.m.i..

**Il gas “verde” di Accendi è “100% CO2 free” grazie all’acquisto di crediti di carbonio certificati che assicurano che il gas fornito sia stato certificato con crediti generati da progetti di mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) in atmosfera, nel rispetto dei Carbon Standard.

***I progetti potranno subire variazioni per esaurimento dei crediti di carbonio ad essi collegati.