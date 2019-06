Al Celebration of Life Festival gli hippie si divisero

Il 21 giugno 1971 da tutti gli Stati Uniti convergono a migliaia i giovani in Louisiana per assistere al Celebration of Life Festival, una lunga maratona di musica alla quale partecipano gruppi e artisti di spicco come i Pink Floyd, i Beach Boys, Miles Davis e B.B. King.

Il movimento è diviso in due

L’evento si colloca in un periodo particolare. Da un po’ di tempo, infatti, ciò che resta del movimento hippie e pacifista è diviso in due tronconi. Da una parte c’è quella componente che, sull’onda del “flower power”, ha finito per rifugiarsi sempre più in una sorta di individualismo di massa, finalizzato alla felicità interiore e sostanzialmente assente dalle grandi questioni sociali che avevano caratterizzato alla fine degli anni Sessanta la cultura giovanile. Da tempo la mescola di filosofie orientali e amore per la natura ha perso la carica antagonista iniziale per trasformarsi in una sorta di indifferenza ideologica che ha trovato nei mass media una notevole cassa di risonanza. Dall’altra parte ci sono le comuni hippie più politicizzate, le uniche contro le quali continua e essere attivo l’apparato repressivo e la campagna mediatica di disinformazione.

Fottiti yogi!

Proprio le comuni hippie più politicizzate si sono impegnate in uno sforzo notevole contro le ipotesi di fuga dalla realtà, non lesinando critiche aspre ai loro “fratelli separati”. In questa situazione il Celebration of Life Festival da appuntamento tradizionale per le varie comunità hippie si trasforma in un confronto tra le opposte tendenze. Per prevenire disordini c’è un notevole dispiegamento di forze dentro e fuori dal luogo dove si svolge il concerto. Diversamente da analoghe situazioni, però, le comuni più radicali evitano il confronto violento e rispolverano l’ironia. Quando il guru Yogi Bahjan sale sul palco per la solita predicozza sulla pace interiore e chiede un minuto di silenzio, dal pubblico si alza una voce che urla «Fuck you Yogi, let’s boogie!» (Fottiti yogi, diamoci sotto (con la musica)!). Una gigantesca risata seppellisce definitivamente il guru.