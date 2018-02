By

AltaRoma in farmacia, collezioni green a piazza di Spagna

In occasione dell’edizione 2018 di Altaroma è stato presentato ” A Roman Ritual “. A fare da cornice a questo rituale Romano e la farmacia in Piazza di Spagna.

All’ingresso ad accogliere gli ospiti le vestali vestito di camicie da notte di lino e tessuti pregiati che sono stati realizzati da Antonella Rossi che una Fashion Designer di alta moda. La titolare della farmacia Paola Manfroni ha ideato 4 diverse collezioni Piazza di Spagna assolutamente green;ossia Vanitas, In Balneo, Solarium e La Barberia. Ispirazione per questa collezione è data dalla ritualità delle antiche terme romane.

Altaroma, a roman ritual a piazza di Spagna

Questa collezione è formata da prodotti per lui e per lei caratterizzati da tatto e olfatto tipici dell’alta profumeria combinati con l’ efficacia dei Principi vegetali della tradizione officinale farmaceutica.

Tutti i prodotti sono privi di parabeni petrolati siliconi. Cattura la mia attenzione la linea Vanitas con spray liberi da alcol e arricchiti con preziose essenze come primavera romana” una fragranza floreale che prende ispirazione dalle Azalee della scalinata di Trinità dei Monti

Della stessa linea vanitas Notiamo il balsamo per labbra che non contiene parabeni e siliconi ma oli vegetali in più è arricchito con sostanze antiossidanti e vitamina E

Della linea in balneo non possiamo fare a meno di notare il sapone vegetale al 100%.

Altaroma, collezioni privilegiate in farmacia



Anche l’uomo può godere di questo privilegio sensoriale Nella linea dedicata alla Barberia con sostanze naturali estratti dal ginseng ed arricchite con vitamina E che rendono la pelle soffice ideale per la rasatura.La linea Barberia è composta la crema da barba mousse da barba e crema dopo rasatura anche un ottimo packaging. Ricorda molto le antiche barberie anni 50. È una combinazione piacevole piacevole di Bio Fashion & Wellness tutto in un’unica collezione. Ad accompagnare la collezione ci sono vestali che servono cocktails ispirati alle essenze dei profumi delle fragranze. Il tutto è reso piacevole anche dalla splendida serata che ricorda il tepore primaverile.

Molte le presenze famose sia del mondo della moda che del cinema che hanno omaggiato l’evento.Tutto ciò è stato reso possibile grazie al lavoro di persone straordinarie quali Sonia Rondini, Ursula Seleenbacher e Anna Paola Lo Presti come Art director.