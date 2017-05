Annette Peacock a Modena

Dopo aver elargito davvero grandi emozioni dal vivo, maggio si chiude leggermente sottotono sotto l’aspetto della programmazione di concerti. Ciò nonostante, impossibile non segnalare la preziosissima occasione (offertaci dal Festival Angelica di Bologna) di ascoltare Annette Peacock in un attesissimo set in cui sarà accompagnata da Roger Turner e Roberto Dani alle batterie e percussioni.

Lunedì 22 maggio

Edoardo Marraffa & Zeno De Rossi al Teatro Asioli di Correggio e Teresa De Sio all’Auditorium Parco della Musica di Roma (sabato 27 in Piazza Menotti a Fiorano Modenese).

Martedì 23 maggio

Annette Peacock al Teatro Comunale di Modena e Mayhem all’Orion di Ciampino.

Giovedì 25 maggio

Javier Girotto & Furio Di Castri al Teatro Asioli di Correggio, Stefano Bollani al Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze (venerdì al Teatro Valli di Reggio Emilia e domenica alla Casa Rossa di Alfredo Panzini di Bellaria) e Julia Kent nella Chiesa di San Michele in Cioncio a Pistoia (sabato alla Misericordiella a Napoli) e Ab Baars & Ig Henneman alla Pasticceria Arte e Cioccolato di Giulianova (cena e concerto per soli 20 euro!).

Venerdì 26 maggio

Giorgio Canali & Rossofuoco al Gate di Bergamo (domenica in Piazza della Loggia a Brescia), Uochi Toki al Kroen di Villafranca Veronese, Ellen Allien al Dude di Milano, Rosalia de Souza al Blue Note di Milano, Med Free Orkestra in Piazza Europa a Terni, Doctor & the Medics in Piazza Cavour a Pordenone, Wayne Horvitz al Teatro San Leonardo di Bologna e Sarah Jane Morris al Teatro Cagnoni di Vigevano.

Sabato 27 maggio

Sleaford Mods al Santeria Social Club di Milano (domenica allo Spazio 211 di Torino), Ute Lemper al Teatro Brancaccio di Roma (bis ventiquattr’ore più tardi al Teatro Comunale di Modena), Il Pan del Diavolo al Polo Fieristico di Morbegno e Carla Bley, Andy Sheppard e Steve Swallow all’Auditorium Arvedi di Cremona (la sera seguente al Teatro Asioli di Correggio).