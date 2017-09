La nuova linea di abbigliamento e prodotti di Buyitalianstyle.com “Colora il tuo futuro” è davvero speciale: sia perché permette ai bambini di disegnare i propri abiti ed i propri prodotti, sia perché così facendo sosterranno i progetti di La Via dei Colori Onlus.

Buyitalianstyle.com trasforma i sogni in abiti

BuyitalianStyle è una azienda di e-commerce tutta italiana e diretta da donne, che negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente: i volumi di vendita in 3 anni sono aumentati di circa il 500%, arrivano a 30 dipendenti, i clienti aumentano insieme ai fan delle pagine social, che superano i 600.000, arrivano spontanee le richieste di aprire dei punti vendita fisici: ne aprono 15 in un paio d’anni, ma le richieste sono molto superiori. Una azienda fortemente radicata sul territorio di Napoli nel quale è nata, voluta da due giovani donne imprenditrici per rilanciare l’azienda di famiglia.

Da subito si specializza sopratutto in abbigliamento e prodotti per mamme in attesa e per bambini; viene quindi naturale affiancare chi proprio con i bambini opera da molti anni e si avvia una collaborazione con La Via dei Colori Onlus, che opera con diversi progetti nella prevenzione del maltrattamento e degli abusi sui minori in strutture assistenziali ed educative. Una mission importante, che BuyitalianStyle decide oggi di sostenere ancora di più con il nuovo progetto “Colora il tuo futuro”.

Buyitalianstyle.com un progetto contro la violenza sui minori

Le magliette, le tazze per la colazione, il body, saranno disegnate direttamente dai bambini (e non solo) che le indosseranno o le utilizzeranno: scaricando dal sito di www.buyitalianstyle.com un modellino, sarà possibile riempirlo di disegni, frasi, emozioni e sogni. Poi basterà fotografarlo e caricarlo sul sito, per poter avere prodotti davvero unici. Tutto il ricavato della vendita di questi prodotti sarà devoluto all’associazione per i suoi progetti di ricerca, cura e prevenzione.

“Anche se BuyItalianStyle è cresciuta sul web ed anche sul territorio, con decine di punti vendita, restiamo una azienda che mette al centro le persone, sia quelle che ci lavorano, sia i nostri clienti, le tante mamme ed i tanti bambini che ci guardano con simpatia e con i quali abbiamo spesso un rapporto molto diretto, quasi come una community di amici. Quando alcuni anni fa abbiamo conosciuto La Via dei Colori Onlus è stato quindi naturale aiutarli e sostenere i loro progetti, che sono davvero anche i nostri. – ha dichiarato Michela Lombardi, Co-Founder Direttore Creativo di BuyitalianStyle – Ogni volta la Presidente dell’associazione Ilaria Maggi continua a ringraziarci e noi rispondiamo sempre dicendo che non deve farlo, perché non lo facciamo per lei o per l’associazione, ma per i nostri figli.”.

Buyitalianstyle.com contro gli abusi

“Il fenomeno dei maltrattamenti, della violenza e degli abusi sui minori e persone indifese all’interno di strutture pubbliche o private, che siano scuole, asili, centri, addirittura residenze per disabili, è particolarmente preoccupante, perché colpisce i nostri figli e le nostre persone care proprio laddove pensiamo siano più al sicuro. Ed è un fenomeno preoccupante del quale si sa ancora troppo poco e sul quale occorre vigilare, contro il quale occorre promuovere progetti ed iniziative efficaci di prevenzione e cura. Grazie alla collaborazione con BuyItalianStyle in questi anni abbiamo potuto promuovere e implementare molti dei nostri progetti di prevenzione e ricerca ma anche dare un sostegno concreto a minori e famiglie coinvolte in queste situazioni tanto difficili attraverso per esempio il nostro numero verde attivo su territorio nazionale. Ad oggi abbiamo in carico 95 casi di abusi in tutta Italia e molto di tutto questo è possibile proprio grazie a BuyItalianStyle ed ai suoi clienti, che acquistando i prodotti della linea solidale e disegnando e colorando le proprie magliette, potranno dare il loro sostegno concreto alla causa. I bambini sono il futuro del mondo. Aiutarci a tutelare loro vorrà quindi dire Colorare il futuro di tutti!” – ha dichiarato Ilaria Maggi, Presidente di La Via dei Colori Onlus.