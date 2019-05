Cabaret scientifico: arte e scienza si incontrano

Cosa succede se scienziati e giocolieri s’incontrano? Lì per lì si guardano come alieni, ma insieme possono fare scoperte sorprendenti su come i corpi si muovono, stanno in equilibrio e su come scienza e creatività permettano insieme di realizzare evoluzioni e spettacoli avvincenti. Il Circo Rosso nel tendone da circo dell’Hangar delle Arti, nel centro del complesso Montessoriano del Municipio 3, ospiterà i migliori artisti italiani e qualche ospite europeo, che oltre a strabiliare il pubblico di tutte le età con i loro spettacoli, sono anche degli stimati professori di fisica, ingegneri elettronici, geologi e matematici. In programma, dal 18 al 26 maggio, 5 giornate di laboratori, lezioni spettacolari e conferenze spettacolo. 15 appuntamenti fra workshop e conferenze, momenti formativi ed informativi dedicati agli studenti delle scuole secondarie e docenti.

In programma esperienze teatrali e circensi e messe in scena che toccano in maniera diretta temi scientifici, senza mai perdere di vista lo scopo primo, che è quello stimolarci verso la bellezza, la meraviglia e la curiosità, generando un dibattito attorno alla scienza e a come impatti con la nostra quotidiana esistenza.

Il professore Federico Benuzzi apre con le sue lezioni spettacolo il 18 marzo. Dalla Sardegna l’ingegnere elettronico e docente di matematica, nonché Clown fondatore de Il Circo delle Scienze, Pietro Olla. Da vari stati europei il collettivo di scienziati artisti de Il Circo Patafisico e la compagnia Pane e Circo, ispirandosi al gioco spopolato sui social network, ci offrirà “the Floor is Lava”, una vera e propria avventura all’interno di un vulcano. Direttamente dal Sole, il geologo Gabriele Fortunato e la sua giostra a pedali il CiclOtto. Tutti i pomeriggi laboratori a cura di 238 Hangar e de Le Circus Follies.

“L’iniziativa è parte del programma di EUREKA! ROMA 2019 promosso da Roma Capitale e realizzato in collaborazione con SIAE”

dal 18 al 26 maggio

c/o Hangar delle Arti Via Monte Berico 5, Municipio Roma 3

info: www.anomalie.com/ cabaretscientifico t 3925604871

facebook.com/kollatino. underground/

Programma

Tutti i giorni, installazione permanente de Il Ciclotto, la giostra a pedali

18 maggio

Ore 17 Laboratori di arte circense e scienza a cura di 238 Hangar

Ore 18-20 Conferenza spettacolo Il peso, le leve ed il baricentro

a cura di 238 Hangar

19 maggio

Ore 11-13 Conferenza Spettacolo dedicata a docenti, genitori e ragazziLa Fisica Sognante a cura di Federico Benuzzi

Ore 16 Laboratori di arte circense e scienza a cura di 238 Hangar

Ore 17 Lezione spettacolo Il giocoliere della scienza

a cura di Federico Benuzzi

24 maggio

Ore 17 Laboratori di arte circense e scienza a cura di 238 Hangar

Ore 19 Installazione per bollitori a cura di Circo Patafisico

Ore 20 Lezione spettacolo Invisible Experiment a cura di Circo Patafisico

25 maggio

Ore 10-12 Corso di Formazione per Operatori Culturali, Genitori, Insegnanti e Animatori Il Clown didattico a cura di Pietro Olla – il Circo delle Scienze

Ore 18 Laboratori di arte circense e scienza a cura di 238 Hangar

Ore 20 – Lezione Spettacolo Prof Pietrosky e il coniglio nel cappello

a cura di Pietro Olla

26 maggio

Ore 10-12 Corso di Formazione per Operatori Culturali, Genitori, Insegnanti e Animatori Il Clown didattico a cura di Pietro Olla – il Circo delle Scienze

Ore 16 Laboratori di arte circense e scienza a cura di 238 Hangar

Ore 18 The floor is lava conferenza spettacolo

a cura della Compagnia Pane e Circo