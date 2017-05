Caleffi presenta Green

Comfort, innovazione e attenzione all’ambiente: per il 2017 Caleffi guarda all’ecosostenibilità e lancia Green, la prima collezione di biancheria da letto e da bagno interamente realizzata in TENCEL®, innovativa fibra botanica che permette di ridurre l’impatto ambientale e proteggere la biodiversità.

In questo modo Caleffi importa nel nostro Paese un’attenzione all’ambiente, nel mondo dell’homeware, già ampiamente diffusa in Nord Europa, qualificandosi come uno di quei brand all’avanguardia che producono e distribuiscono in Italia prodotti per la biancheria da casa realizzati in TENCEL®.

Green propone completi lenzuola e spugne dalla mano particolarmente morbida e setosa, caratteristica peculiare di questo tessuto di origine naturale che risulta particolarmente piacevole a contatto col corpo. Una vera e propria carezza sulla pelle.

Ottima resistenza, buona traspirabilità e straordinaria capacità di assorbimento dell’umidità – che assicura inoltre la riduzione della crescita dei batteri e quindi la massima igiene – sono le ulteriori caratteristiche di questo materiale. Ottenuta dalla lavorazione della cellulosa estratta dagli alberi di eucalipto, la fibra di TENCEL® è realizzata con materiali biodegradabili attraverso un processo produttivo chiuso e rispettoso dell’ambiente, che prevede il recupero e il riutilizzo delle sostanze impiegate. Per un benessere 100% sostenibile.

I prodotti della collezione, disponibili a partire da aprile in tutti i negozi Caleffi o negli store multimarca, sono declinati in 6 delicate tonalità neutre (grigio, cielo, giada, cielo, bianco, tortora e naturale), per una palette cromatica tenue ed elegante.