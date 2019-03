Candy Green, Dr. Blues

Il 15 marzo 1929 nasce a Galveston, nel Texas, il cantante, chitarrista e pianista blues Candy Green, all’anagrafe Clarence Green, conosciuto come Dr. Blues

Gli inizi come pianista sulle navi

Figlio di una pianista, comincia a studiare pianoforte da ragazzo. Eclettico e intraprendente raggranella qualche soldo suonando negli honky-tonk della sua sua zona accettando successivamente un ingaggio come pianista sulle navi in servizio sulle rotte oceaniche. Chiusa l’esperienza marinara torna a Galveston, forma un proprio gruppo e partecipa a vari programmi radiofonici sulla locale stazione radio KGBC. Nel 1948 registra con John Fontenett, Horace Richmond e Rigs Bolden due brani, Galveston e Green’s Bounce, per la Eddie’s a Houston e un paio di anni dopo incide per la Peacock con l’orchestra di Bill Harvey e con. il nome di Galveston Green per la Essex e la Monarch.

Sperimentatore curioso

Curioso sperimentatore di nuove mescole e contaminazioni nel 1953 accetta di suonare insieme a Paul Love con un’orchestra di hillbilly che ottiene un buon successo anche in terra messicana. Dal 1954 al 1958 Candy Green resta in Messico dove suona in vari club messicani e poi, dopo una breve permanenza a Houston per registrare alcuni dischi negli studi della Chess a Houston, se ne va in Europa. Per quache tempo suona nei locali di Copenaghen, quindi in quelli di Oslo e poi di Helsinki. Dal 1964 decide di trasferirsi stabilmente in Svezia dove suona con vari gruppi locali senza rinunciare a qualche sporadica incursione in giro per l’Europa soprattutto con l’orchestra del sassofonista Leo Wright. Nel 1974 chiude l’avventura europea a torna sui suoi passi stabilendosi in quella Galveston che gli ha dato i natali.