Catherine Bennetto esce con il suo ultimo libro

Novità in libreria per Leone Editore

Un’esilarante commedia romantica

Se la vita sembra voltarti le spalle, sorridi. Domani potresti trovarti incinta, single e disoccupata.

Leone Editore presenta

Il mio sbaglio più bello

di Catherine Bennetto

Catherine Bennetto in Italia con il suo ultimo libro

Leone Editore porta in Italia Il mio sbaglio più bello, romanzo d’esordio della scrittrice Catherine Bennetto e pubblicato nel Regno Unito dalla casa editrice Simon & Schuster che a soli sei mesi dall’uscita ha già venduto oltre 30.000 copie. La protagonista del romanzo, la ventisettenne londinese Emma George, lavora nell’affascinante mondo della televisione; si è fatta faticosamente strada nel mondo delle fiction mediche di infimo livello fino a ottenere l’incarico di seconda aiuto regista: giusto un gradino sopra quello dei portatori di caffè e dei trovarobe.

La sua esistenza scorre tranquilla, tra il lavoro che pesa come un macigno, il fidanzato nullafacente e geniale, una famiglia piuttosto psicotica e amici decisamente sui generis; fino al giorno in cui scopre di essere accidentalmente incinta, preoccupantemente disoccupata e sinistramente al verde. Ma una nuova vita è in arrivo e, che le piaccia o no, dovrà diventare il tipo di persona in grado di badare a se stessa, per non parlare del bambino che sta per nascere. E dovrà farlo molto rapidamente. Un romanzo con uno stile vivace e brioso che rende la narrazione divertente e originale, e dei personaggi ben strutturati e indimenticabili.

Nota biografica su Catherine Bennetto

Catherine Bennetto ha lavorato come aiuto regista per il cinema e per la televisione, sul set di serie tv inglesi andate in onda sulla BBC. È spesso in giro per il mondo, e impiega il suo tempo libero leggendo libri di ricette salutari (ma non necessariamente mettendole in pratica) o prendendo il sole in spiaggia. Il mio sbaglio più bello è il suo primo romanzo.

