Edita da Errata Corrige, in collaborazione con Bosch eBike Systems e Strider Italia, “Giulia e la bici magica” è una favola rivolta ai ciclisti di domani, protagonisti di una mobilità sempre più sostenibile.

Ciclisti di domani, una favola in edicola

Il particolare formato in schede, crea uno spazio di dialogo privilegiato, pensato per essere “vissuto” attivamente con i bambini: mentre il piccolo ascolta la storia impressa sul retro della scheda, si immedesima nel racconto osservando il disegno sull’altro lato.

Il libro, scritto e illustrato da Lea Glarey e Marta Lanfranco, si ispira alla storia della piccola Giulia, una bambina che insegue il sogno di andare in bicicletta, ma che è ancora troppo piccola per farlo. Dall’oblò della sua camera vede tutti gli abitanti di Saliscendi pedalare sulle loro bici speciali: dalla modernissima ed ecologica eBike alla draisina, passando per tutte le biciclette che hanno fatto la Storia.

Ciclisti, un libro per la sostenibilità

“Abbiamo pensato a una favola da vivere insieme, occhi negli occhi, seduti in un luogo tutto nostro del cuore, lontano da rumori e telefonini, per immergersi in un mondo di meraviglia – ha spiegato l’autrice Lea Glarey –Leggiamo mentre i nostri bambini guardano le immagini che animano il racconto, per vivere un momento di condivisione e di bellezza, e per imparare una storia: la meravigliosa storia della bicicletta”.

La pubblicazione del volume rientra in una serie di iniziative di sensibilizzazione sull’uso della bicicletta come mezzo salutare, funzionale e divertente, attivate all’interno delle scuole dell’infanzia da Strider, azienda leader nel segmento delle balance bike (biciclette a bilanciamento) che aiutano i bambini dall’età di 18 mesi a sviluppare bilanciamento, coordinamento e fiducia nelle due ruote.

“Attraverso questo progetto vogliamo trasmettere ai più piccoli la passione per la bicicletta, uno strumento che li aiuta a crescere in modo sano, divertendosi. La balance bike non solo stimola i bambini a sviluppare le proprie capacità motorie, ma è anche un gioco “magico” per realizzare i propri sogni – il commento di Riccardo Roveda di Strider Italia.

“La decisione di supportare questa iniziativa nasce dal senso di responsabilità che riteniamo imprescindibile per una realtà come la nostra – conferma Federica Cudini Marketing Manager Italia di Bosch eBike Systems, punto di riferimento nel settore dell’eBiking – Crediamo sia importante sostenere chi informa e forma i ciclisti di oggi e di domani, grandi o piccini che siano, spiegando quanto sia positivo l’impatto della bicicletta su noi stessi e sull’ambiente in cui viviamo”.

È possibile acquistare il volume sul sito ufficiale Strider Italia (www.strideritaly.com), nelle librerie e nei negozi aderenti all’iniziativa. Parte del ricavato verrà devoluto a Gold for Kids, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi che dal 2014 sostiene l’oncologia pediatrica e degli adolescenti, con lo scopo di dare un aiuto immediato ai bambini e ragazzi malati e alle loro famiglie, curandoli al meglio e offrendo loro una vita in salute. Un grande obiettivo che necessita del contributo di tutti.