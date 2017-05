Sono 5 le flotte Ford già confermate che hanno aderito alla 1a fase del progetto ‘Cleaner Air for London’ finalizzato a migliorare la qualità dell’aria grazie all’introduzione di veicoli commerciali ibridi plug-in sui percorsi urbani, che prenderà il via a Londra, il prossimo autunno.

Cleaner air for London, Ford aderisce

L’esperimento di Smart Mobility londinese, sostenuto da un investimento multi-milionario, è indirizzato a mettere in luce come tali veicoli possano, da un lato, contribuire a ridurre l’impronta ambientale e, dall’altro, migliorare la produttività di chi è impegnato in attività lavorative nel contesto urbano, l’ambiente più difficile per gli operatori del settore.

Cleaner air for London, un progetto per l’ambiente

Il progetto Ford, in collaborazione con l’azienda per la mobilità, Transport for London, vedrà debuttare sulle strade di Londra, per una sperimentazione della durata di 12 mesi, una flotta di 20 Transit Custom Hybrid Plug-in (PHEV). I veicoli commerciali sfrutteranno la propulsione elettrica per la maggior parte degli spostamenti le attività urbane, e saranno dotati di ‘range extender’ in grado di estendere l’autonomia della batteria al fine di renderli utilizzabili anche per i viaggi più lunghi e per i servizi di emergenza.

Cleaner air for London, un’iniziativa green

La flotta sperimentale sarà impiegata per l’utilizzo quotidiano da parte di una serie di selezionate attività lavorative londinesi, e sarà dotata di un sistema telematico Ford per la raccolta dei dati relativi alle performance operative e ambientali dei veicoli, in modo da poter meglio comprendere come massimizzare i vantaggi prodotti dalla diffusione di veicoli elettrificati.

Una delle 5 flotte sarà dedicata alla Polizia Metropolitana, che impiegherà 2 Transit Custom Hybrid Plug-in: uno contrassegnato, utilizzato per assistenza in caso di incidente stradale, e uno non contrassegnato, impiegato come unità di supporto giudiziario.

Inoltre, Transport for London utilizzerà 3 veicoli commerciali per i servizi di trasporto.

Le flotte confermate al momento sono:

Transport for London

Metropolitan Police

Clancy Plant

Addison Lee

British Gas

Ford darà il via all’esperimento in autunno, con la collaborazione del Transport for London e il supporto dell’Advanced Propulsion Centre del governo britannico.

Ford, che nel 2016 ha confermato, per il secondo anno consecutivo, la leadership come 1° costruttore di veicoli commerciali in Europa, introdurrà la versione ibrida plug-in del Transit Custom in Europa nel 2019, nell’ambito dell’investimento di 4,5 miliardi di dollari che l’Ovale Blu entro il 2020 destinerà allo sviluppo di veicoli elettrificati.

Questo investimento è a sua volta parte della trasformazione dell’azienda che sta affiancando al proprio ruolo di costruttore d’auto quello di provider di servizi di mobilità, che vanno dalla guida autonoma alle nuove soluzioni integrate di trasporto.

Il Transit Custom Hybrid Plug-in PHEV è uno dei 13 nuovi veicoli elettrificati che Ford aggiungerà alla propria offerta globale, entro i prossimi 5 anni. L’elenco dei primi 7 modelli comprende un SUV compatto 100% elettrico (2020, Nord America), con un’autonomia di oltre 480 chilometri, una versione ibrida del maxi pick-up F-150 (2020, Nord America), una versione ibrida dell’iconica Ford Mustang (2020, Nord America), 2 nuovi modelli ibridi ad alte prestazioni destinati alle forze di polizia, e il primo veicolo Ford a guida autonoma destinato a ride-sharing e servizi navetta on-demand (2021, Nord America), conforme allo standard SAE-4, che non prevede la presenza fisica di un pilota.