Cosmetica naturale, nuovi prodotti da Elgon

Nel mondo della cosmetica, e non solo, c’è una tendenza che continua a crescere, ricevendo sempre più consensi e ampliando così il suo pubblico di riferimento: si tratta del trend dei prodotti naturali che, anno dopo anno, è diventato un punto di riferimento importante per tutti coloro che amano condurre uno stile di vita sano e all’insegna del benessere.

Oggi, infatti, sempre più persone di generazioni, provenienze e stili diversi, sono alla ricerca di prodotti in grado di rispondere efficacemente alle loro esigenze, senza però trascurare valori importanti come trasparenza, sicurezza e rispetto, sia della propria salute sia dell’ambiente che le circonda.

Per venire incontro a questa crescente richiesta in modo unico nel settore, Elgon – azienda italiana specializzata in cosmetici professionali per capelli presente in più di 90 paesi nel mondo – ha creato Elgon Green: la divisione “verde” del Brand che vuole soddisfare sia la domanda di prodotti naturali da parte del consumatore sia la contestuale necessità di avere una maggiore chiarezza rispetto alla vasta offerta in questo mercato.

Elgon Green non ha solo ideato una linea di prodotti naturali ma, prima di tutto, un documento contenente delle linee guida per il settore della cosmetica professionale, chiamato Mother Science: il primo disciplinare, frutto di una rigorosa ricerca scientifica, che tratta nel dettaglio questa tematica così importante e allo stesso tempo delicata, ponendosi l’obiettivo di essere un riferimento chiaro e preciso per l’industria nella creazione di linee cosmetiche all’insegna di ingredienti di derivazione vegetale e di materiali ecologici ed ecosostenibili.

Frutto di questo alto standard professionale è IMAGEA, la prima linea firmata Elgon Green che si basa su cinque valori: fiducia, qualità, sostenibilità, etica e made in Italy. Una proposta all’insegna della trasparenza delle informazioni, dell’efficacia e della naturalità, non solo per gli ingredienti biodegradabili e da agricoltura sostenibile accuratamente selezionati, ma anche per il packaging che è stato scelto per garantire il più alto livello di sostenibilità e per ridurre le emissioni di CO2. I flaconi ed i vasi utilizzati, infatti, sono in PET riciclato, i tubi e le etichette sono in bioplastica proveniente dalla canna da zucchero, mentre gli astucci sono in carta certificata FSC.