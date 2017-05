Cyclopride Day, pronti…via

Al via la quinta edizione del Cyclopride Day, la grande kermesse che celebra la più importante invenzione dopo la ruota: le due ruote. Appuntamento il 13 e 14 maggio a Milano, in Piazza del Cannone.

Cyclopride Day al via

Terre di mezzo Editore porterà la sua Apelibreria, con le ultime novità nella collana Percorsi, a piedi e in bicicletta: la guida ufficiale alla Via Francigena, e quelle al Cammino di Santiago de Compostela e al Cammino minerario di Santa Barbara.

Intorno all’apelibreria si alterneranno le letture animate, i laboratori dell’Oasi del piccolo lettore, ispirati agli ultimi albi illustrati di Terre di mezzo Editore: Ti ricordi ancora, un racconto buffo e tenero di una vita insieme, tra mille avventure e senza paura; Città blu Città gialla, un ponte che unisce due città molto orgogliose delle proprie caratteristiche, di che colore lo si farà? La Casetta segreta sull’albero: il fantastico rifugio di una bimba, che dispiega tutta la sua fantasia per convincere la sorella maggiore a giocare insieme a lei. L’appuntamento è per sabato 13 tra le 11 e le 16 e domenica 14 tra le 9 e le 13.

Cyclopride Day, due giorni di festa per celebrare la bicicletta

Il Cyclopride saranno due giorni di festa per celebrare un mezzo tanto semplice quanto rivoluzionario, anche da un punto di vista economico:

Un recente studio della Lund University di Copenaghen ha ad esempio calcolato i costi sociali connessi all’uso della bicicletta. Ogni km percorso in auto costa alla collettività 0,15 euro, mentre ogni chilometro percorso in bici fa risparmiare 0,16 euro (per minore usura delle strade, per costi risparmiati sulla salute pubblica, per la minore congestione delle strade, per il minore inquinamento dell’aria e acustico…).

Ogni automobilista della provincia di Milano, percorre mediamente 11.360 km/anno (fonte: Unipolsai).

In Olanda il Governo ha calcolato che i benefici complessivi connessi all’uso della bici valgono 31 miliardi di euro all’anno, a fronte di una spesa per le infrastrutture ciclistiche di 500 milioni di euro/anno.

A New York i negozi che si affacciano su arterie ciclabili riportano un aumento delle vendite al dettaglio del 49%. (Fonte: Measuring Streets, NYC).

Anche quest’anno, il Cyclopride Day proporrà un ricco palinsesto di appuntamenti che culminerà nella consueta pedalata collettiva di domenica mattina, con la partnership di RDS 100% Grandi Successi. La partecipazione alla pedalata è gratuita.

Iscrizioni e ritiro dei frontalini per le bici sabato tutto il giorno e domenica mattina dalle 8.00 alle 9.30 presso lo stand Cyclopride del Village allestito in Piazza del Cannone.