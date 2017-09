Demdike Stare alla Biennale di Venezia

Settembre si chiude confermando il suo andazzo non proprio scoppiettante sul fronte degli eventi musicali. Ma, come ogni settimana, qualche chicca si trova sempre girando in lungo e in largo per la nostra penisola alla ricerca di suoni. Il titolo della nostra agenda questa volta va ai grandissimi Demdike Stare, attesi in laguna per la 61^ Biennale Musica per un set di sicuro memorabile in cui presenteranno al pubblico dell’Arsenale di Venezia la loro ultima fatica “Wonderland”. Altri appuntamenti da non perdere per gli appassionati dell’elettronica più raffinata sono quello milanese con Nightmares on Wax e quello proposto dall’Auditorium Parco della Musica di Roma con l’inedito duo formato dal guru della Detroit Techno Jeff Mills e il mitico Tony Allen, storico batterista degli Africa 70 di Fela Kuti.

Martedì 26 :

Musica Nuda al Teatro Parioli di Roma.

Mercoledì 27 :

Voivod al Locomotiv di Bologna (repliche il 28 al Traffic di Roma, il 29 al Benicio Live Gigs di Giavera del Montello ed il 30 al Bloom di Mezzago) e Enrico Rava al Blue Note di Milano.

Venerdì 29 :

Demdike Stare all’Arsenale di Venezia per la Biennale Musica.

Sabato 30 :

Rhys Chatman al FreakOut di Bologna (domenica al Santeria Social Club di Milano), Timber Timbre al Monk di Roma (la sera dopo al Mame di Padova), Ginevra Di Marco al Licanias di Neoneli, Brunori Sas al Teatro Masini di Faenza, Francesco Bearzatti all’Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari e Nightmare on Wax al Dude di Milano.

Domenica 1 :

Tony Allen & Jeff Mills all’Auditorium Parco della Musica di Roma e Vinicio Capossela al Folk Club di Torino.