Depuravita e QC Terme celebrano il Wellness Day

La Giornata mondiale del Benessere si tinge di Blue. In occasione del Global Wellness Day, prevista per il prossimo 10 giugno, gli ospiti QC Terme, il più grande gruppo italiano di Spa e Resort, riceveranno un graditissimo regalo ossia l’innovativa beauty water Blue Wellness a effetto detox realizzata in esclusiva da Depuravita, nel caso volessero prenotare un trattamento o alloggiare in una delle strutture durante la nottata di sabato.

Depuravita e QC Terme insieme nella Giornata mondiale del Benessere

Quali sono le qualità di Blue Wellness? Si tratta di un originale succo che possiede un grande potere detossinante grazie all’azione drenante del mirtillo blu e dell’alga Klamath. L’alga Klamath, in particolare, proveniente dall’omonimo lago sito nello stato americano dell’Oregon, è particolarmente ricca di vitamine (nello specifico, quella C), sali minerali e aminoacidi risultando adattissima a combattere gli effetti della ritenzione idrica e a svolgere un’efficace azione tonificante.

Inoltre, i suoi micronutrienti sono in grado di regalare a pelle e capelli una rinnovata vitalità mentre l’alto contenuto di iodio ha la capacità di riattivare il metabolismo consentendo al nostro organismo di smaltire rapidamente e a facilitare il dimagrimento. Blue Wellness rappresenta quindi l’ideale punto d’incontro tra due visioni: quella di QC Terme che, nelle sue strutture, intende offrire ai suoi ospiti innovative esperienze di benessere e la filosofia olistica di Depuravita, leader nel juicing detox di alta qualità. Non possiamo però non accennare al significato del Global Wellness Day e cosa intende rappresentare. Si tratta della giornata mondiale del benessere inteso nel suo concetto più ampio partendo dall’idea che One day can change your whole life. E quindi workshop, attività e incontri per diffondere semplici abitudini e gesti quotidiani che ci permettono di adottare uno stile di vita più sano e più corretto sia nell’attività fisica che nell’alimentazione. Da questo punto di vista, pertanto, sia QC Terme che Depuravita intendono quindi dare il loro contributo per promuovere una cultura del benessere che ci aiuti a migliorare la qualità della nostra vita.