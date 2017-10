Difendere le foreste contribuisce ad eliminare l’inquinamento. Un potenziale di riduzione di emissioni di CO2 di oltre 7 miliardi l’anno se si intraprendessero alcune azioni di tutela del nostro patrimonio naturale da qui al 2030.

Foreste, tutelarle eliminerebbe l’inquinamento

La tutela delle foreste del Pianeta, oltre a salvaguardare la biodiversità e la sussistenza delle popolazioni locali, ridurrebbe l’inquinamento di una cifra che equivale a togliere dalle strade 1,5 miliardi di auto alimentate a gasolio. A dirlo è uno studio internazionale condotto da Nature Conservancy insieme ad altre 15 istituzioni. La ricerca, pubblicata sulla rivista Pnas, individua 20 “soluzioni climatiche naturali”, cioè azioni di salvaguardia, ripristino e gestione migliorata del patrimonio verde: dalle foreste alle praterie, dai terreni agricoli alle paludi.

L’insieme di queste azioni, dicono gli studiosi, consentirebbe di ridurre le emissioni per 11,3 miliardi di tonnellate all’anno, a costi contenuti. Il risultato è quello che si otterrebbe fermando in toto la combustione del petrolio. La cifra corrisponde ad oltre un terzo (37%) del taglio della CO2 necessario a contenere l’aumento della temperatura globale entro i 2 gradi centigradi, come previsto dall’accordo di Parigi.

Foreste contro l’inquinamento, una difesa naturale

“Oggi i nostri impatti sulla terra causano un quarto delle emissioni di gas serra, ma il modo in cui gestiremo la terra in futuro può determinare il 37% della soluzione al cambiamento climatico”, osserva il Ceo di Nature Conservancy, Mark Tercek.

Un’azione difensiva sulle foreste che, secondo la FAO, occupano il 30% del territorio mondiale determinerebbe, dunque, una riduzione drastica dell’inquinamento addirittura entro i limiti previsti dall’ultimo accordo sul cambiamento climatico. Stando allo studio, la riforestazione ha sull’ambiente lo stesso impatto del rimuovere dalle strade 650 milioni di auto all’anno, mentre evitare i disboscamenti equivale a lasciare in garage 620 milioni di veicoli. Una gestione forestale più oculata toglie la stessa CO2 generata da 189 milioni di macchine.

Foreste, un patrimonio inestimabile per proteggere il Pianeta

Cambiare, ancora, il modo in cui vengon gestiti i terreni agricoli che occupano l’11% delle terre emerse sarebbe, secondo i ricercatori, come spegnere il motore a 522 milioni di automobili. Preservare le paludi, che sono circa il 5% del territorio mondiale, mantiene imprigionati nel suolo 678 milioni di tonnellate di CO2, comparabile al far sparire dalla circolazione 145 milioni di auto.

“Le soluzioni climatiche naturali sono fondamentali per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione”, sottolinea Christiana Figueres, ex capo della Convenzione quadro Onu sul cambiamento climatico. Al contempo, “creano lavoro e proteggono le comunità nei Paesi sviluppati e in via di sviluppo”. Perché non agire?