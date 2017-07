Bosch eBike Systems ottimizza costantemente la propria gamma di prodotti per rendere le eBike sempre più comode, fluide e performanti, con la consueta attenzione rivolta anche verso i più piccoli dettagli. Per la stagione 2018 Bosch ha aggiunto tre nuove varianti su eShift, ulteriori funzionalità per il computer di bordo Nyon e una maggiore compatibilità per il sistema DualBattery.

eBike, da Bosch nuove correzioni

Nel 2018 il cambio elettronico eShift sarà disponibile in tre nuove varianti per assicurare maggiore comodità e sicurezza durante la guida. Nella versione con deragliatore Shimano XTR Di2 o Shimano Deore XT Di2, eShift è appositamente pensato per un uso sportivo sulle eMountain bike. Il sistema a deragliatore è sincronizzato perfettamente con il motore elettrico, in modo da garantire velocità e precisione nella cambiata, anche nelle sezioni di percorso in salita. La soluzione eShift con cambio nel mozzo Shimano Alfine Di2 e Nexus Di2 è ideale per un uso urbano. Il sistema automatico facilita il cambio di marcia e offre maggiore sicurezza e maneggevolezza al ciclista.

Per la prima volta, eShift è commercializzato in combinazione con Rohloff E-14, la versione elettronica di Rohloff Speedhub 500/14, un sistema estremamente solido ed efficiente, progettato per lunghi chilometraggi e idale per le bici high speed. “Con la versione Rohloff di eShift ci rivolgiamo agli eBiker più esigenti in termini di velocità e performance – ha spiegato Claus Fleischer, CEO di Bosch eBike Systems – I nostri utenti possono anche contare su un rapporto di trasmissione del 526 percento, incredibile per delle eBike con sistema di cambio nel mozzo”.

eBike con Pc a bordo

Nyon, il computer di bordo all-in-one per le eBike creato da Bosch, entra nella sua quarta stagione con un aggiornamento che lo rende ancora più innovativo. Le nuove mappe includono percorsi alternativi, segnalazione di lavori in corso e sensi unici, per facilitare ulteriormente la programmazione dell’itinerario di viaggio. Inoltre, grazie all’app per smartphone eBike Connect e al portale online ebike-connect.com è possibile trasferire le mappe direttamente su Nyon attraverso l’utilizzo del joystick, utilizzabile anche per attivare la funzione zoom. La nuova tastiera touch permette di inserire la destinazione sul computer di bordo ancora più facilmente. Ulteriori plus previsti dall’ultimo aggiornamento sono il miglioramente delle grafiche e della navigazione di menù e display, per assicurare un’esperienza di utilizzo ottimale a tutti gli eBiker.

A partire dalla stagione 2018, diverse combinazioni tra batterie (sul telaio, sul portapacchi posteriore o integrate) potranno essere attivate grazie al nuovo adattatore a Y, che consente di sfruttare la tecnologia DualBattery per coprire distanze maggiori.

Claus Fleischer ha così riassunto i numerosi miglioramenti applicati alla gamma 2018: “Per Bosch il focus principale è sempre il cliente. Ascoltiamo attentamente i feedback degli eBiker per poterne tenere conto nel processo di sviluppo dei prodotti e ci impegniamo il più possibile per venire incontro alle loro esigenze. Il nostro obiettivo è migliorarci ulteriormente per raggiungere sempre un livello superiore”.