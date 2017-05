Qualità, artigianalità e gusto, sono questi i pilastri su cui nasce il Consorzio Eccelse Fucine, che unisce quattro realtà produttive della Piana del Sele: l’Enoteca Gargiulo, il Caffè Gioia, la Pasticceria Angelo Grippa e la Ricco Group, nota sotto il marchio La Sciccherìa Gourmet.

“Un’unione che punta a raccontare con più forza il ricco patrimonio agroalimentare locale ed italiano, fatto molto spesso di piccole realtà e di grandi eccellenze”. Spiega così il presidente del Consorzio Carlo Gargiulo, l’obiettivo della prima iniziativa pubblica firmata da Eccelse Fucine.

Eccelse fucine ad Eboli

Una tre giorni – in programma dal 2 al 4 giugno prossimi – in una splendida location storica, il Complesso Monumentale di San Francesco di Assisi ad Eboli, dove addetti ai lavori e non potranno godere di una serie di appuntamenti: cooking show, convegni, degustazioni, workshop, oltre che visitare l’area espositiva dove sarà possibile anche fare una spesa di qualità.

“Perchè il cibo è sempre più esperienza, la quale si forma non solo dal suo incontro con le nostre papille gustative ma anche dalla sua storia, dal volto del produttore, dal valore culturale”, spiega Gargiulo.

La prima edizione, di quello che si preannuncia un evento annuale atteso, partirà alle ore 10:30 di venerdì 2 giugno e andrà avanti con tre giornate intense e golosissime fino alla domenica sera.

Eccelse fucine: protagonista la tavola

Ad essere protagonista, dunque, la tavola a tutto tondo. Ecco perchè ad aprire gli appuntamenti di Eccelse Fucine l’Evento sarà l’antica arte dell’origami, preziosa alleata per accompagnare in bellezza piatti e degustazioni, grazie alla presenza dell’origamista Pasquale D’Auria.

Tanti i cooking show, occasione di riflessione e di preparazioni d’autore – che spazieranno dalla panificazione alla pasticceria passando per la cucina – in compagnia del maestro pasticcere Angelo Grippa, della cake designer Angela Caliendo, del panificatore Nicola Guariglia, dello chef stellato del ristorante Il Papavero Fabio Pesticcio, dell’executive chef – consulente RAI Alessandro Circiello, dello chef e docente Marco Tortoriello, del pizzachef di Daniele Gourmet Giuseppe Maglione, della biologa nutrizionista dott.ssa Iole Morrone, della cardiologa dott.ssa Leda Galiuto e della foodblogger (Bake Off Italia – seconda edizione) Annamaria Bevilacqua.

Immancabile anche il mondo del cioccolato che si concretizzerà in due laboratori in programma il 3 giugno (ore 15:30 e 17:30) a cura della Cioccolateria artigianale Autore denominata “Esperienza Cacao”.

Anche il vino non sarà satellite ma protagonista, grazie ad una imperdibile verticale dei vini dell’Azienda Feudi San Gregorio condotta dalla sommelier Adua Villa e ad una serie di appuntamenti con i sommelier Diodato Buonora ed Andrea Moscariello che guideranno gli Aperitivi e gli Apericena accompagnati da un “reading”.

A strabiliare con la mixology il barchef Jan Bruno Di Giacomo, finalista del World Class nel 2016.

Alla conduzione la giornalista enogastronomica Antonella Petitti, da sempre impegnata nella valorizzazione delle piccole produzioni autoctone e dell’artigianato più autentico.

Ad impreziosire l’evento, con un occhio puntato sulla formazione, docenti e ragazzi dell’IIS Piranesi di Capaccio e dell’IIS Ferrari di Battipaglia.

Tra le aziende sostenitrici: il Molino Dallagiovanna, il pastificio Glutiniente, la Società Agricola OrtoRomi, il biscottificio artigianale La Campagnola, il caseificio Di Guida, la cioccolateria Autore, l’azienda vitivinicola Feudi San Gregorio e l’Agriavicola De Martino.

La progettazione, la comunicazione e la direzione artistica di Eccelse Fucine l’Evento è a cura dell’agenzia Whitepaper di Giovanna Albano e Domenico Gioia.

> In concomitanza si svolgerà Foodgraphic, una mostra dedicata al packaging come strumento di promozione per le eccellenze enogastronomiche. Sono chiamati a partecipare grafici ed agenzie di design i quali potranno inviare i propri lavori per la selezione entro il 26 maggio alla Whitepaper di Eboli (SA).

I migliori resteranno in mostra dal 2 al 4 giugno e nell’occasione il Consorzio Eccelse Fucine assegnerà i seguenti riconoscimenti: la migliore comunicazione del prodotto, la migliore ingegnerizzazione del packaging e la migliore innovazione del packaging.

Il progetto è patrocinato – tra gli altri – dall’AIAP e dall’Ordine degli Architetti di Salerno.

ECCELSE FUCINE

2/4 giugno 2017

Complesso Monumentale San Francesco d’Assisi – EBOLI (SA)

ore 10:30/21

Ingresso libero e gratuito

Le degustazioni sono a numero chiuso e a pagamento