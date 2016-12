Indagare la green economy significa scoprire anche aspetti che, a prima impressione, sembrerebbero non entrarci. Al contrario, comprendere e far conoscere il mondo della cosmesi e la creazione di prodotti skin friendly, possono aiutarci a illustrare l’altra faccia dell’economia verde ossia la cura di sé stessi e il benessere interiore ed esteriore. Abbiamo intervistato la beauty e image consultant Vanessa Parducci per conoscere non solo le ultime novità del settore cosmetico ma anche per capire come stanno cambiando le professioni legate alla bellezza.

Bellezza e ricerca, il mix vincente

Vanessa, sei una beauty e image consultant. In cosa consiste il tuo lavoro?

Il mio lavoro consiste nel creare “l’abito su misura” per ogni donna e per abito intendo la cura della persona attraverso lo skin care ed il make up. Ma non mi fermo qui. L’ education è fondamentale e per questo accompagno, virtualmente e fisicamente, le mie clienti nelle scelte cosmetiche più consone alle loro esigenze per poi costruire insieme la routine più adatta al loro tipo di pelle nonché il look ideale per ogni occasione.

Grazie alla mia ventennale esperienza nel settore, riesco a insegnare loro la differenza tra i vari prodotti cosmetici nelle infinite possibilità che offre il mercato e le consiglio verso il prodotto necessario a garantire il risultato desiderato. Per fare tutto ciò mi avvalgo di strumenti di lavoro specifici come la Scheda Beauty che analizza le abitudini di ogni singola cliente nonché il risultato che vuole ottenere per creare, appunto, un “abito su misura”.

Sei reduce da Beauty party. Quattro incontri dedicati alla bellezza. Quale fil rouge lega questi appuntamenti dedicati alla bellezza?

Sono nata e cresciuta professionalmente in ambito cosmetico e da oltre vent’ anni mi adopero per insegnare alle donne a enfatizzare la loro bellezza. Per questo è nata l’idea di creare degli incontri, Beauty Party appunto, dove dare ampio spazio agli argomenti che più interessano le donne: pelle, make up, medicina estetica, nutrizione e non solo. Un giorno mi sono chiesta: “Come posso dare una consulenza completa a una donna che vuole prendersi cura di sé? Come posso metterla in condizione di scegliere, nella giungla di proposte cosmetiche, il prodotto più adatto alle sue esigenze?” La risposta è stata immediata e ho riunito tre esperte del settore: la dr.ssa Alessandra Ricci, medico estetico, la dr.ssa Valentina Silvestri, biologa nutrizionista, e io Vanessa Parducci, consulente cosmetica e make up artist. Così sono nati i Beauty Party!

A proposito di pelle. Attraverso quali modalità possiamo prendercene cura, contrastare l’invecchiamento in maniera naturale e mantenere intatta la nostra bellezza e il nostro fascino?

Rispetto al passato, le donne hanno numerosi strumenti per curare la propria bellezza ed esaltare il proprio fascino. Si deve però porre molta attenzione a ciò che applichiamo sulla nostra pelle perché spesso non badiamo alla composizione dei prodotti e finiamo, per mancanza di tempo, per utilizzare ciò che capita.

Personalmente, nell’arco della mia carriera, ho avuto modo di conoscere numerose case cosmetiche e di costruirmi una specifica cultura in quanto ogni azienda ha una sua filosofia. Ritengo che sia importante scegliere il prodotto adatto alle proprie esigenze, a partire dalla detersione che è la base della bellezza, seppur, molto spesso, viene colpevolmente trascurata. Io prediligo i prodotti naturali e biologici tanto da andare in cerca di nuove aziende che corrispondono a tali caratteristiche e le aiuto nella commercializzazione dei loro prodotti. Questo è stato uno degli aspetti della mia carriera lavorativa. In questo momento sto utilizzando e commercializzando una linea cosmetica made in Toscana: Francesca Bonechi, prodotti bio e naturali dalle ottime prestazioni, che utilizzano sostanze come il pistacchio di Bronte, lo zafferano, il sesamo, la rosa centifolia, l’ avocado e l’ olio di cannabis sativa.

Possiamo quindi dire che la bellezza è di moda?

La bellezza è sempre stata di moda. Direi che nel tempo sono cambiati i canoni di riferimento ma da sempre la bellezza ha avuto la sua importanza. Talvolta basta un vaso a trasformare una stanza conferendole un altro aspetto. Questo è il potere della bellezza, basta poco: il giusto prodotto, il corretto utilizzo, un po’ di colore e tutto, pur rimanendo sé stesso, assume una sfumatura diversa, uno stile diverso.