I sacchetti di carta, più di dieci motivi per non gettarli

Quotidianamente abbiamo a che fare con i sacchetti di carta del pane del fornaio e che continuiamo a buttare, commettendo un vero peccato. Cerchiamo, quindi, di non rovinarli troppo, di liberarli dalle briciole e di imparare i tanti i modi per riutilizzarli.

Come riusare i sacchetti di carta

Il riuso più classico e comune consiste nel mettere da parte i sacchetti di carta e riutilizzarli per la spesa al mercato di frutta e verdura o per la raccolta differenziata di carta e cartone. Sembra banale eppure, fateci caso, spesso troviamo nel cassonetto della carta enormi buste di plastica che raccolgono rifiuti cartacei: ricordate che anche un piccolo quantitativo di plastica, introdotto nel cassonetto della carta, rende vana la differenziata.

Prima di gettarli, pensate a quante cose si possono fare con i sacchetti di carta:

Per le fritture

La carta alimentare potrà assorbire l’olio in eccesso in modo da rendere le pietanze più leggere.

Per realizzare deliziosi pacchetti regalo semplici e dal colore neutrale.

Sta, poi, a voi, decidere di decorarli e colorarli. Unico accorgimento: prima di incartare il regalo posizionate il sacchetto sotto un peso in modo da rimuovere eventuali pieghette.

Lo stesso discorso vale per i biglietti d’auguri… Un suggerimento per un biglietto completamente green? Scegliete di incollare il biglietto realizzato con il sacchetto del pane sul cartoncino della scatola del riso o della pasta il risultato sarà ecologico, economico e originale.

Per riporre e conservare patate, cipolle e aglio.

Infatti, proprio grazie ai sacchetti in carta che ritardano la gemmazione e che permettono una conservazione più duratura, potrete tranquillamente riporli in dispensa, purché al riparo da luce e umidità.

Sacchetti di carta, utili per decine di usi insoliti

Per l’essicazione di erbe aromatiche come, ad esempio, il rosmarino e l’origano, da mettere nei sacchetti e riporre il tutto in un luogo lontano dall’umidità in attesa che il processo di essiccazione si concluda. Valido anche per la lavanda, utilizzando i sacchetti stessi, sigillandoli e appendendoli ad una gruccia, oppure potrete ritagliare pezzi di sacchetto, riempirlo con i fiori essiccati e chiuderlo con un nastro da riporre negli armadi.

Per rimuovere macchie di cera su tappeti o tovaglie con un trucco semplicissimo: distendete il sacchetto di carta sulla macchia e passateci sopra il ferro da stiro; la cera, a contatto col calore si scioglierà e resterà attaccata al foglio di carta.

Per allestire la tavola in modo originale, rigirandoli all’interno (in caso di marchi stampati) e arrotolandone i bordi , si può realizzare un contenitore per i grissini o anche dei porta candela.