Il timo, i suoi benefici naturali in mille ricette

Utilizzato sin dall’alba dei tempi per combattere i germi più pericolosi, il timo è una pianta dai grandi effetti benefici: spasmolitico, espettorante antisettico, fluidificante delle secrezioni bronchiali, tonico, coleretico, carminativo ed antibatterico e ottimo stimolante del sistema immunitario.

Il timo e le sue proprietà

Già nell’”Herbario novo”, un saggio sulle piante medicinali pubblicato a Roma nel 1585, il timo si cuoceva nel vino e veniva consigliato per combattere l’asma e le infezioni della vescica. Inoltre era proprio con il timo che si preparavano i disinfettanti più diffusi.

Potente digestivo e carminativo, il timo è davvero efficace contro le infezioni alle vie urinarie e le infiammazioni dell’apparato respiratorio ed è inoltre, per le sue proprietà balsamiche e fluidificanti, un ottimo rimedio contro tosse, asma, bronchite e raffreddore.

La tisana di timo è molto indicata per combattere i mali di stagione, in particolare in caso di tosse. Per preparare una tisana di timo basterà lasciare in infusione 2 grammi di foglie di timo essiccate in 200 ml di acqua bollente per una decina di minuti. Per saperne di più Tisana di Timo, contro raffreddore, tosse e non solo.

L’aroma del timo contrasta il mal di testa e stimola la circolazione sanguigna svolgendo un’azione defatigante per la pelle del viso.

Il timo è molto efficace anche nel trattamento dei capelli particolarmente grassi: aggiungere qualche goccia di olio essenziale di timo ad uno shampoo neutro può riportare alla normalità il livello di sebo sulla cute.

Decotti e infusi di timo sono usati per detergere piccole ferite e disinfettare il cavo orale.

Olio Essenziale di timo

Il timolo, una preziosa sostanza aromatica presente nell’olio essenziale di timo, è molto utile per limitare le infezioni intestinali ed urinarie, combatte l’insorgenza di parassiti come ascaridi, ossiuri e tenia, e attenua le difficoltà digestive.

L’olio di timo utilizzato in cosmetica è consigliato specialmente a chi ha la pelle molto grassa perchè svolge una sensazionale azione antisettica. E’ inoltre molto usato nella preparazione di composti specifici contro le micosi e l’ipersodurazioni dei piedi.

Il timo in cucina

Il timo è una spezia molto apprezzata in cucina sia per le caratteristiche organolettiche, quindi per il suo ottimo odore e per il sapore che si presta a mille ricette, che per l’effetto digestivo. Si usa particolarmente per profumare vini e preparare liquori, preparato come infuso è ottimo per sostiture tè o caffè.

Condivide con l’origano e il rosmarino l’intensità del suo profumo anche quando è essiccato, a differenza di ciò che accade ad altre spezie che invece perdono il loro aroma se non sono freschissime.

Il timo arricchisce molte miscele di spezie, come le famose erbe Provenzali, come lo Zahtar, una miscela di origine girordana che fa del timo la sua spezia principale e, anche, nella dukka egiziana, in accoppiata con cumino e coriandolo.

Rimedi naturali a base di timo

Infuso da bagno Disintossicante ed Energizzante

Fate bollire in 3 litri di acqua 150g di timo, 50g di lavanda, 50g di alloro e 30g di menta. Lasciate riposare per 10 minuti e passate al setaccio Versate il composto nell’ acqua del bagno e immergetevi abbandonandovi al più completo relax.

L’infuso di timo è noto per le sue proprietà. Il principio attivo risiede nel suo olio essenziale, il timolo, conosciuto per le sue capacità antisettiche, antiossidanti ed antibatteriche. Contiene però anche calcio, magnesio, potassio e manganese.

Il timo per la tosse

L’infuso di timo potrà aiutarvi durante il periodo invernale ad affrontare i tipici malanni di stagione: bevuto caldo prima di coricarsi, aiuta le vie respiratorie, seda le tossi secche e cura la raucedine.

Rimedio per inappetenza – Infuso

Mettere in infusione per circa 5 minuti 10 g di fiori e foglie di timo in una tazzina di acqua calda.

Bevetene una tazzina prima dei pasti.

Il timo contro la pertosse

Una semplice tisana è molto utile contro la pertosse nei bambini, è indicata nella cura di disturbi più gravi delle vie respiratorie.

3 grandi tazze di tisana al giorno, decongestiona e disinfetta i bronchi prevenendo le infezioni polmonari. Ecco come si fa:

Lasciate bollire in 1/2 litro d’acqua 25 g di foglie e fiori di timo Togliere il recipiente dal fuoco e lasciare riposare 10 minuti prima di filtrarlo

Infuso di Timo in caso di indigestione



Lasciare in infusione per 5 minuti in una tazza di acqua bollente 2 g di foglie. Poi filtrare e prendere al termine di ogni pasto.

Il timo per la digestione

Molto efficace per prevenire i disturbi digestivi, il suo estratto è efficace contro la nausea, la flatulenza, le coliche e la perdita d’appetito.

Una tisana contro i dolori mestruali

Una tisana dì timo è molto utile in caso di dolori mestruali. Le sue sostanze benefiche svolgono un’azione decongestionante anche sugli organi genitali femminili. Una tazza 3-4 volte al giorno, addolcita con un po’ di miele, è un rimedio molto efficace.

Tisana e bagno di timo contro i reumatismi

In caso di reumatismi e debolezza nervosa. Aggiungete due grandi tazze di timo essiccato in due litri d’acqua molto calda (non bollente) e lasciate riposare 20 minuti coprendo la pentola. Filtrate e aggiungete nell’acqua del bagno.

Tisana di timo contro le impurità cutanee

La tisana stimola il metabolismo e la funzionalità epatica; è davvero efficace in caso di acne e impurità cutanee. Bevetene una tazza per 3 volte al giorno per molte settimane.

Altri usi del timo

Il timolo contenuto in questa pianta è spesso uno degli ingredienti principali dei colluttori commerciali, utilissimo contro le infezioni alle gengive e alla gola, contro le infiammazioni alla cavità orale ed persino contro l’alitosi dovuta a batteri.

Bustine di timo possono essere applicate localmente per curare tagli e piccole ferite: il principio attivo, penetrando nei tessuti cutanei, ne accelera la guarigione. L’olio essenziale di timo, aggiunto al bagno quotidiano, aumenta il benessere dei tessuti dell’epidermide, rilassa il corpo e la mente.

Effetti collaterali

Gli effetti collaterali sono praticamente inesistenti; raramente si può sviluppare una possibile forma d’intolleranza allergica che può portare a gonfiore, infiammazione o irritazione delle zone trattate con estratti di timo.