La Graviola è il frutto della pianta Annona Muricata, un frutto con mille proprietà, capace di apportare una lunga serie di benefici. La pianta di Annona, venerata da secoli in sud America e nel sud est Asiatico, ma anche i suoi frutti, la corteccia, le foglie, le radici e i semi, è stata stata usata per trattare malattie cardiache, asma, problemi al fegato e artrite. Il suo frutto, la Graviola appunto, è utile anche per il trattamento dei disturbi del sonno, della febbre e della tosse. Uno studio sui semi, ha dimostrato il suo enorme potenziale nel trattamento delle cellule tumorali.

La Graviola dalle 1000 proprietà. Tutti i benefici

Siamo tutti d’accordo con il fatto che la frutta è una grandissima risorsa per gli esseri umani e secondo molti esperti è anche il cibo più facile da assimilare. A basso apporto calorico, ricca di vitamine , minerali e fibra, la frutta apporta all’organismo molta acqua, minerali e vitamine in abbondanza.

Tutta la frutta.

Poi c’è quella “speciale”, con delle precise caratteristiche, capace di aiutare l’organismo in molti modi: uno di questi frutti è la Graviola, un frutto scomodo per le aziende farmaceutiche. Ma andiamo per ordine:

Che cos’è la Graviola?

La Graviola, conosciuta anche con il nome di Corossole o Guanàbana, è il frutto della pianta Annona Muricata, originaria probabilmente delle Antille poi diffusasi in tutte le zone tropicali del Nord e Sud America (in particolare in Amazzonia) fino ad arrivare in Florida e nel Nord dell’Australia. Intorno ai primi dell’800, furono gli spagnoli a portarla nel nostro paese.

Il frutto va a maturazione tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, ma le uniche piantagioni di Annona Muricata presenti in Italia si trovano nella Provincia di Reggio Calabria.

Il famoso “lungomare Falcomatà” di Reggio Calabria ospita numerose e pregiate piante mediterranee e tropicali anche di grandi dimensioni, tra le quali anche l’Annona (o Anona), chiamata dagli anziani del luogo “u nonu”.

Come si mangia la Graviola

L’Annona reggina ha una grande valenza in termini di biodiversità e inoltre si presta alla realizzazione di numerose ricette per realizzare prodotti dolciari come il gelato, il sorbetto, il babà, la marmellata e vari altri dessert.

Il suo frutto è di grandi dimensioni, con un peso e diametro massimo rispettivamente di 4 kg e 30 cm, è caratterizzato da una buccia verde piuttosto sottile fatta di morbidi aculei: al suo interno una succosa e dolce polpa bianca dal sapore misto tra la banana e l’ananas, si può gustare, una volta maturata, anche in modalità “frullato” (meglio se con l’aggiunta di latte freddo).

Sottoforma di integratore, la Graviola può essere acquistata in erboristeria o in farmacia oppure ordinata online. Si acquista in compresse (3 compresse al giorno dopo i pasti, prezzo tra i 25 e i 30 euro per conf. da 500 gr.), ma anche in polvere (2 cucchiaini sciolti in un litro di acqua portato a ebollizione, prezzo per barattolo da 160 gr. di circa 15 euro) o in gocce (2 o 3 gocce in poca acqua 2 o 3 volte al giorno, prezzo flaconcino circa 40 euro).

Le proprietà e i benefici

La Graviola è un frutto molto nutriente:

ricca di vitamine (B e C)

minerali (quali ferro, magnesio e potassio)

carboidrati

fibre

calcio

amminoacidi (quali la lisina, importante per la formazione di anticorpi, la niacina, utile per ridurre la concentrazione nel sangue di colesterolo e trigliceridi, la metionina, fondamentale per favorire la crescita di cartilagine e il triptofano)

grassi

proteine e soprattutto

antiossidanti

principi attivi (più di 40 detti acetogenine annonacee).

Ed è proprio per questo che oggi viene sempre più spesso utilizzata in fitoterapia come integratore naturale in qualità di:

antinfiammatorio

antivirale

antibatterico

antibiotico

antiparassitario

antipiretico

antimicotico

antipertensivo

antispasmodico

diuretico

Non solo, studi più recenti attribuirebbero a questo prezioso frutto tropicale anche un’efficacia curativa in riferimento ai

disturbi digestivi e intestinali (bloccando diarrea e agendo sul ripristino e rafforzamento della flora batterica)

disturbi del sistema nervoso (agendo sulla depressione e sui meccanismi fisiologici che regolano il sonno e l’umore)

alle malattie dell’apparato osteo-articolare (come reumatismi e gotta)

ai problemi circolatori (intervenendo come vasodilatatore)

alle disfunzioni epatiche

al diabete

La Graviola è davvero efficace anche contro il cancro?

Nonostante l’alto contenuto di antiossidanti e di principi attivi nessuno studio clinico ha, in realtà, ancora confermato gli effetti anti-cancro della graviola. Per ora si sa soltanto che gli estratti di questo frutto sono in grado di uccidere le cellule tumorali coltivate in vitro: “Tale effetto sarebbe legato a molecole presenti in diverse parti della pianta, le acetogenine, che interferirebbero a diversi livelli con i processi cellulari delle cellule tumorali, mostrando in particolare un’azione inibente sul metabolismo delle cellule neoplastiche”. E tutto questo, ovviamente, senza per nulla intaccare le cellule sane. La ricerca (condotta per lo più dall’Università di Purdue nell’Indiana) avrebbe, però, bisogno di compiere un ulteriore passo arrivando a dimostrare l’assoluta applicabilità dei risultati, per ora (ripetiamo) ottenuti solo in laboratorio, anche ai pazienti. E l’assoluta assenza di rischi nell’assumerla: va, infatti, sempre ricordato che nessuna sostanza, anche se naturale, risulta esente da pericoli e effetti collaterali.

CONTROINDICAZIONI

Pur essendo un prodotto del tutto naturale anche la graviola, se usata per periodi troppo prolungati (superiori ai 30 giorni), può presentare delle controindicazioni. Tra le più comuni ci sono l’abbassamento della pressione, il vomito e la nausea, la diminuzione della flora intestinale (legata chiaramente alla sua attività antibiotica) e la sonnolenza. Nelle donne in stato di gravidanza può poi creare un’attività di stimolazione uterina indesiderata. Il non rispetto della posologia potrebbe poi determinare anche un’interferenza con altri farmaci, specie con quelli antipertensivi e antidepressivi.