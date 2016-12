Le macchie sui tessuti, mini-guida eco per toglierle

Per le macchie sui tessuti il famoso “olio di gomito” resta essenziale, ma funziona perfettamente se accompagnato a prodotti a volte decisamente sorprendenti: qui potrete trovare i rimedi naturali in una guida eco per togliere le macchie con facilità.

Come togliere le macchie sui tessuti, una guida eco

Rassegniamoci: tutte le macchie richiedono prelavaggio a mano. Se sono piccole e soprattutto ‘fresche’, è sufficiente passare il tessuto sotto l’acqua tiepida e strofinarlo bene con il sapone di marsiglia (quello vero!). Se sono macchie estese, o secche, allora si possono lasciare in ammollo qualche ora (o tutta la notte) con del sapone di marsiglia liquido o del bicarbonato in polvere. Poi, prima di metterle in lavatrice, si strofinano leggermente sotto l’acqua tiepida con il sapone di marsiglia e via. Non è necessario lavare ad alte temperature.

Per la maggior parte dei capi è sufficiente fare un buon prelavaggio a mano e poi utilizzare un programma rapido, ecologico, a 30 gradi.

Lavare a 90 gradi, è sempre sbagliato, perchè le alte temperature rovinano i capi; si consuma tanta energia con forte impatto sull’ambiente (e sul portafoglio).

Bicarbonato ed aceto sono due ottimi alleati ecologici. Non sempre è necessario affidarsi ai detersivi e agli ammorbidenti per avere un ottimo bucato. Se si vuole risparmiare, e nello stesso tempo fare del bene all’ambiente, si possono utilizzare anche prodotti inaspettatamente efficaci.

Bicarbonato: 1 cucchiaio (25gr) di Bicarbonato messo nella vaschetta insieme al detersivo liquido (magari eco) , funziona da anticalcare e toglie i cattivi odori della biancheria (odore di sudore, odori residui…). Periodicamente, versando nella vaschetta del detersivo ½ tazza (150gr) di Bicarbonato, e lanciando un lavaggio a vuoto, si migliorano le prestazioni della lavatrice e la si mantiene correttamente.

Aceto: l’aceto, aggiunto nella vaschetta dell’ammorbidente (100ml), può essere facilmente usato al suo posto, perchè lascia i capi profumatissimi (esalta il profumo del detersivo) e morbidissimi. Inoltre aiuta a ‘fissare’ i colori, impedendo ai capi di sbiadire e rovinarsi troppo in fretta, fungendo anche da anticalcare naturale. Tenete in considerazione anche i detersivi alla spina che ormai si trovano un po’ dappertutto e ricordatevi che le confezioni vuote dei detersivi si riciclano sempre puliti negli appositi contenitori della plastica, oppure si trasformano in giochi per bambini o in comodi contenitori.

Come togliere le macchie più difficili. Consigli generali

Leggere sempre attentamente le etichette con i simboli di lavaggio Prima di fare qualsiasi trattamento sui capi colorati, fare una prova di smacchiatura in un angolo nascosto del tessuto Cercate di non lasciar invecchiare le macchie e trattarle subito Stendere all’ombra i capi smacchiati, per evitare la formazione di aloni Con macchie già penetrate nel tessuto, occorre smacchiare mettendo sotto i tessuti un panno assorbente (garza, ovatta, fazzoletto) su cui si depositeranno i residui rimossi dallo smacchiatore.

Smacchiare in breve….

Acquerelli: smacchiare con un panno imbevuto di acqua e ammoniaca (1 parte di ammoniaca per 8 di acqua)

con un panno imbevuto di acqua e ammoniaca (1 parte di ammoniaca per 8 di acqua) Biro: tamponare con con un panno imbevuto di alcol puro, mettendo un panno assorbente sotto il tessuto

Cioccolata: su cotone e lino basta smacchiare con acqua tiepida; su lana e seta, occorre tamponare con acqua e ammoniaca (1 parte di ammoniaca per 8 di acqua)

Colla vinilica: mettere in ammollo con detersivo neutro e lavare in modo delicato

Erba: su lana, smacchiare con una soluzione di acqua calda, alcol e ammoniaca (nelle proporzioni 3/2/1) e poi sciacquare con acqua e aceto

con una soluzione di acqua calda, alcol e ammoniaca (nelle proporzioni 3/2/1) e poi sciacquare con acqua e aceto Fango: lasciare asciugare e spazzolare con una spazzola a setole morbide

Frutta: su cotone, smacchiare con acqua e alcune gocce di ammoniaca; su lana, tamponare con un panno imbevuto di aceto o succo di limone

con acqua e alcune gocce di ammoniaca; su lana, tamponare con un panno imbevuto di aceto o succo di limone Gelato: smacchiare tamponando con un panno imbevuto di con alcol puro

tamponando con un panno imbevuto di con alcol puro Gomma da masticare: Il re dei rimedi naturali? Indurire la gomma passandovi sopra un cubetto di ghiaccio. Quando la gomma è secca, si stacca con le dita

Pomodoro: lavare con acqua e cospargere di borotalco

Ruggine: smacchiare con una soluzione di succo di limone e sale fino, per poi sciacquare con con acqua fredda

con una soluzione di succo di limone e sale fino, per poi sciacquare con con acqua fredda Smalto per unghie: appoggiare la macchia su un foglio di carta assorbente e bagnare con poco solvente per unghie (acetone) non oleoso

Tè: sciacquare con acqua e succo di limone

Bitume, catrame o nafta: ammorbidire col burro e poi tamponare con trielina o benzina

Fuliggine:su cotone, lana, seta, cotone e sintetici; rimuovere lo strato cospargendolo di sale fino e scuotere il tessuto dopo pochi minuti. Tamponare con trielina e lavare come di consueto

Sudore: su cotone, seta, viscosa e sintetici con colori resistenti, tampona con acqua ossigenata e lava alla temperatura piu’ alta indicata sull’etichetta. Sulla lana, se la macchia e’ molto evidente, metti in ammollo in acqua fredda addizionata con aceto bianco e poi lava come al solito

Deodorante o profumo: su cotone, lana, seta, viscosa e sintetici, tamponare le macchie con un batuffolo imbevuto con qualche goccia di acqua ossigenata a 12 volumi, quindi lavare in acqua fredda e aceto

con un batuffolo imbevuto con qualche goccia di acqua ossigenata a 12 volumi, quindi lavare in acqua fredda e aceto Vomito: su cotone, lana, seta, viscosa e sintetici, trattare subito con acqua fredda, poi con una soluzione di acqua (4 cucchiai) e ammoniaca (1 cucchiaio), quindi lavare come di consueto.

N.B.: Fate buon uso dell’ammoniaca: si tratta pur sempre di una sostanza irritante, tossica per inalazione ed altamente inquinante. Lo stesso vale per la trielina e per la benzina

Le macchie più nel dettaglio…

CAFFE’: sui tessuti di lino e di cotone basta utilizzare acqua bollente in quantità, a differenza della seta e della lana che ha bisogno di un aiuto con il sapone di Marsiglia, sfregandolo sulla macchia e poi risciacquato con abbondante acqua calda. E’ bene trattare prontamente la macchia, detergendola prima possibile con acqua gassata. Se le macchie sono vecchie e fanno difficoltà ad andar via si possono tamponare con una leggera dose di alcool. Per le macchie più impegnative sulla lana o sulla seta si scioglie un tuorlo d’uovo nell’alcol e con un batuffolo imbevuto della miscela si strofina la macchia. E’ un ottimo rimedio naturale.

Leggi anche: 10 modi creativi per utilizzare il caffè

CIOCCOLATA: per la lana, la seta, il lino colorato e il cotone bisogna diluire un po’ di ammoniaca in acqua e immergervi la parte, per il cotone e il lino bianco invece si insapona con acqua fredda e varechina.

GRASSO: per tutti i tessuti come la lana, la seta, il cotone, i l lino colorato e i tessuti sintetici il grasso si può togliere con facilità mettendoci subito del borotalco o anche del lievito in polvere. Aspettare almeno un’ora e poi spolverare la parte e sciacquare abbondantemente passando prima del sapone di Marsiglia a secco sulla parte e poi acqua ben calda. Un ultimo consiglio molto utilizzato attualmente: strofinare la macchia a secco con il sapone per i piatti, meglio se ecologico. Poi lavare con acqua ben calda.

BURRO E OLIO: su cotone, lana, seta o viscosa, tamponare subito con carta assorbente, cospargere abbondantemente di talco, attendere qualche minuto che il talco assorba l’umido della macchia e spazzolare. Se la macchia persiste, allora bisogna agire con trielina o benzina. Per i capi sintetici invece, bisogna procedere subito al lavaggio can acqua e sapone.

MUFFA: le macchie di muffa si togono facilmente utilizzando latte bollente, immergendovi la parte fino al totale raffreddamento del liquido. Lasciare asciugare al sole il tessuto, poi procedere con il lavaggio. Oppure su tessuti bianchi o con colori resistenti, tampona con candeggina tradizionale o con acqua ossigenata diluita e poi risciacqua. Sui tesuti colorati invece, puoi tamponare con un po’ di succo di limone e poi sciacquare.

CERA: si fa in modo che la cera solidifichi, poi con un cucchiaio si elimina quanto è possibile stando attenti a non intaccare il tessuto. Poi si poggia il tessuto fra due fogli di carta assorbente e si stira spostando la carta man mano che la cera vi si attacca. A fine lavorazione si strofina la macchia d’unto con un batuffolo imbevuto d’alcool e si procede a lavare.

INCHIOSTRO: bisogna intervenire subito sulla macchia con succo di limone e sale, facendo assorbire l’inchiostro dal sale e poi risciacquare. Ripetere più volte fino a quando la macchia non scompare. Altra scuola di pensiero vuole che si strofini prima la macchia con il latte e poi con il succo di limone. Effettuare più volte fino a togliere tutta la colorazione e poi lavare. Oppure, ancora, mettere un foglio di carta assorbente sotto il tessuto e tamponare con alcool puro. Sui sintetici invece tampona con acqua e succo di limone e poi lava subito per eliminare aloni eventuali.

FANGO: conviene far seccare il fango sul tessuto, poi scuotere la parte e spolverarla, a questo punto si può pulire con acqua e aceto. Basta un cucchiaio per circa 200 ml d’acqua. E poi passare al lavaggio con acqua calda.

NICOTINA: utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto con acqua ossigenata. Strofinare la parte fino a togliere tutto l’alone. Procedere con il lavaggio con acqua calda e sapone di Marsiglia

SANGUE: sciacquare subito con acqua fredda strofinando bene la parte. Per i cotoni : provare a fare una pasta con amido in polvere diluito con acqua. Applicare sulla parte e aspettare che asciughi. A questo punto spazzolare e lavare ad acqua fredda. C’è chi invece mette la parte in ammollo con acqua fredda e ammoniaca. Poi lavare abbondantemente la parte.

PITTURA COLORI AD OLIO E VERNICI: per smacchiare la prima regola è intervenire immediatamente perché queste macchie, se lasciate indurire, diventano quasi impossibili da eliminare. Se il tessuto è lavabile e la macchia molto fresca, in genere per eliminarla bastano una buona dose di detersivo liquido o di sapone da bucato, una buona strofinata e una abbondante sciacquata.

Nel caso la pittura si fosse già indurita o le macchie fossero particolarmente tenaci, sfregate la parte macchiata con un tampone imbevuto di trementina o di altro solvente, quindi, mentre è ancora umida, imbevetela di detersivo liquido e immergetela in acqua caldissima lasciando agire tutta la notte.

Poi lavate tutto il capo normalmente sciacquate e nel caso fosse necessario ripetete l’operazione.

VINO ROSSO: le tovaglie sono sempre tempestate di macchie di vino che non se ne vanno. Le nonne per le macchie sulla lana, la seta, il cotone e il lino lavavano la parte con il vino bianco. Oppure si passa del sale fino sulla parte macchiata e si fa assorbire, poi si lava con acqua ben calda. Oppure si pretratta con acqua e sapone liquido (possibilmente per capi colorati) e se rimangono degli aloni sul bianco, tampona con candeggina e risciacqua.

UOVO: le macchie di uovo non son facilissime da mandare via, magari ci vorranno come per le macchie di ruggine più lavaggi. Comunque per tutti i tessuti è indicato immergere la parte macchiata in acqua fredda poi procedere con una saponatura diretta con il sapone di Marsiglia. Dopo una buona strofinata con il bruschino di saggina, passare ancora acqua fredda e controllare che la macchia sia andata via altrimenti ripetere le operazioni.

BIANCHERIA INGIALLITA: come sbiancare la biancheria ingiallita: immergere la biancheria nel latte, tenercela per almeno un paio d’ore poi far asciugare il tutto al sole. Di seguito lavarla con sapone di Marsiglia. Oppure, sul cotone, agire con del succo di limone bollente e poi lavare ad una temperatura alta. Su lana, seta, viscosa e sintetici, usare una soluzione di un cucchiaio di acqua ossigenata in sei di acqua.

CATRAME: qui sono necessari metodi forti. Per il catrame bisogna intervenire con benzina o trielina, strofinando la parte con un batuffolo imbevuto con uno dei due prodotti. Se la macchia è sulla pelle basta utilizzare del cotone imbevuto in olio asportando così l’ultuosità.

ESCREMENTI: dove possibile lava in lavatrice alla più alta temperatura consentita dal capo e se si tratta di un capo di cotone bianco puoi ricorrere all’uso della candeggina tradizionale.

* Su lana, seta e sintetici bianche usa acqua ossigenata o ricorri a preparati sbiancanti specifici in commercio e quindi risciacqua tutto il capo.

* Su tessuti colorati usa acqua e aceto di vino bianco e se la macchia persiste passa con del sapone di marsiglia e risciacqua.

* Per le macchie di escrementi di volatili elimina l’eccesso con la lama di un coltello e quindi strofina con acqua e aceto o acqua e …. il re dei rimedi naturali: il sapone di marsiglia…. e risciacqua.

LUCIDO DA SCARPE: su cotone, lana seta e viscosa si può smacchiare con benzina o trielina e tamponare con carta assorbente. Su sintetici usare solo acqua e sapone.

COLLA: su cotone, lana, seta, viscosa e sintetici, dipende dal tipo di colla:

* La colla vinilica si elimina con acqua tiepida: eventualmente se la macchia è secca bagnala con alcool etilico.

* Gli attaccatutto trasparenti si eliminano con solventi per unghie incolore o acetone. In questo caso fai attenzione al tipo di tessuto da trattare e fai eventualmente una prova in una parte nascosta del capo per quanto riguarda la tenuta del colore.

* Le colle gialle si lasciano seccare e poi si strappano cercando di fare attenzione a non rovinare il tessuto.

* Per le super colle utilizza solventi specifici che si possono trovare in negozi di bricolage. Stai attento, anche in questo caso, alla compatibilità con il tessuto e fai una verifica su una parte nascosta.

CIOCCOLATO SOLIDO O LIQUIDO, SALSA, LUCIDO DA SCARPE SUI TAPPETI

1. Tamponate l’eccesso di umidità. Passate sulla macchia una spugna imbevuta d’acqua tiepida, togliendo il più possibile del liquido versato.

2. Sciogliete una tazzina di Shampoo per tappeti privo di sapone o detersivo in quattro tazzine d’acqua tiepida e sfregate bene la zona macchiata.

3. Sciacquare accuratamente con acqua pulita tiepida. Tamponate asciugando completamente.

CERA, UNTO, BURRO, GRASSO SUI TAPPETI: togliere quanto più possibile della sostanza unta adoperando un coltello non tagliente o una spazzola.

Per smacchiare seguire i seguenti passi:

1. Ricoprire la zona macchiata con carta da imballaggio o con carta assorbente bianca e col ferro da stiro caldo (temperatura media) pressare delicatamente la carta.

2. La carta assorbirà l’unto e si può ripetere l’operazione secondo la quantità dell’unto.

3. Sciogliere due cucchiai da thé di detersivo non alcalino in due cucchiai da tavola di aceto bianco e mezzo litro d’acqua tiepida.

4. Versare la miscela preparata sulla macchia. Sciacquare con acqua pulita calda.

5. Asciugare passando su tutta la zona inumidita l’asciugacapelli a temperatura minima.

Leggi anche: Pulizie rapide, trucchi e strategie

INCHIOSTRO SULLE PIASTRELLE DEL PAVIMENTO: potete rimuovere l’inchiostro fatto cadere sul pavimento coprendo immediatamente la macchia di bicarbonato.

Lasciate agire per dieci minuti, poi rimuovete la polvere macchiata e lavate il pavimento con acqua bollente in cui avrete versato altro bicarbonato.

GRASSO E UNTO SUI MOBILI: tamponare subito il liquido accidentalmente caduto con del talco oppure con del sale fino. Tali sostanze assorbiranno il grasso o l’unto impedendo che si formi la macchia.

Dopo qualche ora, strofinate bene e rinnovate il suddetto materiale assorbente finché la macchia non è scomparsa. Quindi spazzolate e ripassate con un panno umido.

MACCHIE DI ACQUA SUI MOBILI: asciugate l’acqua e strofinate la gora con un cencio di lana intriso di vaselina o lanolina. In casi di emergenza ricordate che quest’ultima è presente pure nelle creme per il viso.

Anche se economicamente poco convenienti per lo scopo, è da sottolineare come le creme di bellezza siano efficaci sia nel mantenere lucido il legno, sia nel togliere le macchie su di esso presenti.

Macchie d’acqua più vecchie si “cancellano” con lo sfregamento di un tappo di sughero e, a seguire, il solito panno di lana per lustrare la parte interessata.

MUFFA SUI MURI :è sufficiente mettere una soluzione di acqua e candeggina in un nebulizzatore e nebulizzare la zona interessata.

Questo rimedio serve’ pero’ solo a togliere la muffa, ma non ne previene la formazione.

MACCHIE DI NICOTINA SUI MURI: la nicotina e il fumo vengono assorbiti dagli intonaci e dalle pitture lasciando su di essi tipiche macchie giallastre che dopo la pitturazione con idropitture tendono a riaffiorare. Questi depositi sono dovuti alla condensazione dei vapori di nicotina e di altre sostanze organiche coloranti che si producono durante la combustione del tabacco, del legno, del carbone ecc.

Soluzione:

Lavare con acqua tiepida solo in presenza di macchie molto estese o di fuliggine quindi applicare un intonaco anti umidita’

MACCHIE DI MUFFA SULLA TENDA DELLA DOCCIA: se avete macchie di muffa sulla tenda di plastica della doccia, toglietele con un po’ di bicarbonato. E se la volete lavare in lavatrice fate così fate così: mettetela in lavatrice assieme a due teli da bagno; usate 1/2 misurino di detersivo e 1/2 di bicarbonato; fate un lavaggio a 30° completo ma senza centrifuga, poi appendete subito la tenda. Le grinze spariranno quando si asciugherà.

Leggi anche: Il limone per pulire il WC

MACCHIE DI MUFFA SU CUOIO: per eliminare la muffa che si forma sul cuoio, passatelo con un panno bagnato in una soluzione di acqua e alcool, in parti uguali, e lasciate asciugare l’oggetto esponendolo a una corrente d’aria.

Se le macchie resistono, lavatela con una soluzione concentrata di sapone neutro oppure di un sapone contenente un anticrittogamico.

Consigli della nonna e rimedi naturali per tutte le macchie

Perossido di idrogeno e crema di tartaro

Dopo aver finito di mangiare avete scoperto una macchia sulla camicia, ma non avete idea da dove venga – mescolare un cucchiaino di acqua ossigenata al 3% con un po‘ di crema di tartaro. Strofinare la pasta sulla macchia con un panno morbido. Sciacquare l’indumento e la tua macchia scomparirà.

Perossido di idrogeno con dentifricio

Per trattare le macchie di cibo sconosciuto, unire un cucchiaino di acqua ossigenata al 3% con una piccola quantità di dentifricio (non quello gelatinoso). Usare un panno morbido per strofinare la macchia. Dopo aver sciacquato il vostro articolo di abbigliamento, la macchia scomparirà.

Detersivo per lavare i vetri

Per togliere le macchie ostinate alimentari (come la salsa di pomodoro) utilizzando un detergente per pulire i vetri. Spruzzare la macchia e lasciare riposare per 15 minuti. Usare un panno pulito per asciugare la macchia, e poi sciacquare con acqua fredda. Questo rimedio non è consigliato per la seta, lana, o le loro miscele.

Acqua fredda

Alcune macchie di succhi di frutta e le macchie di bacche possono essere facilmente rimosse con acqua corrente fredda sopra le macchie. E ‘importante agire rapidamente contro questo tipo di macchie. Potrebbe essere necessario immergere il capo in una bacinella con acqua tiepida e 4 cucchiai di bicarbonato per rimuovere definitivamente le macchie.

Acqua bollente

Per rimuovere macchie di frutti di bosco (fragole in particolare) da indumenti e biancheria in cotone bianco, versare acqua bollente sulla macchia. Trattare la rimanenza delle macchie con del bicarbonato, mischiato con dell’acqua.

Acqua tiepida

Per togliere le macchie di gelato o di panna da materiali lavabili, basterà fare delle spugnature con acqua tiepida. Concludete il lavaggio lavando il capo di abbigliamento come al solito.

Coltello: Utilizzare un coltello per rimuovere l’eccesso di cibo (come il cioccolato e/o alimenti per l’infanzia) prima di utilizzare una soluzione per il lavaggio.

Pane

Per rimuovere macchie di cibo (come barbabietole), basterà tamponare con un pezzo di pane bianco per assorbire una parte del liquido.

Asciugamani di carta

Quando avete bisogno di cancellare le macchie “umide”, i tovaglioli di carta bianca sono eccezionalmente assorbenti.

Crema da barba

Un po’ di crema da barba può tornare utile dopo aver rovesciato della salsa di pomodoro sulla vostra camicia. Spruzzare la crema sulle macchie e strofinare delicatamente, lasciate che i residui si secchino prima di lavare come al solito.

Acqua fredda e sale

Per trattare le macchie a base di salsa di pomodoro, trattatela con acqua fredda, e successivamente cospargere la macchia con del sale in modo che possa assorbire il liquido. Dopo pochi istanti, pulire la macchia con della soda prima di mettere a lavaggio.

Ghiaccio

Una camicia macchiata di gomma da masticare, può essere trattata con del ghiaccio. Utilizzare un coltello per togliere la gomma “congelata”, e poi mettete il capo a lavare.

Vecchio spazzolino da denti

Un vecchio spazzolino da denti a setole morbide, può aiutare a raggiungere le macchie trovate nelle fibre nei tessuti morbidi. Tamponare delicatamente la macchia trattata e lavare normalmente.

Aceto e detergente liquido

Per trattare una macchia vecchia, prova un pre-trattamento con una soluzione di tre cucchiai di aceto bianco, due cucchiai di detersivo liquido, e un quarto di litro d’acqua calda. Strofinare la soluzione sulla macchia, e poi asciugare prima di mettere nel lavaggio.

Pennello

Utilizzare un pennello per applicare liquidi “smacchiatori”, può aiutare a trattare le macchie in maniera più accurata e rendere il processo più efficace.

Bottiglietta Spray

Il trattamento di una macchia fresca prima che abbia del tempo per penetrare a fondo è importantissimo. Tenete sempre a portata di mano, una bottiglietta con dello smacchiatore fatto in casa (Bicarbonato e acqua fredda).

Vecchia T-shirt o asciugamani

Usa le tue vecchie magliette o vecchi asciugamani da bagno (100% cotone) per aiutarti ad assorbire le macchie di liquidi. Sono tra gli elementi più assorbenti che è possibile utilizzare.

Cotton-fioc

Il cotone e le dimensioni ridotte di un cotton fioc funzionano, anche da strumento di rimozione delle macchia, con maggiore precisione nei punti “incriminati”.

Contagocce

Quando la rimozione delle macchie richiede precisione e solo una piccola quantità di soluzione smacchiante, l’uso di un contagocce aumenta la vostra precisione.

Sale e alcool

Quando hai lasciato cadere l’untuosità dei nachos sul tappeto bianco o di colore chiaro, smacchiare con una miscela di una parte di sale e quattro parti di alcool la macchia grassa. Assicurati di strofinare la soluzione nella direzione del pelo naturale del tappeto.