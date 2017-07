È dedicata ai giovani la settima edizione di Economia sotto l’Ombrellone. La manifestazione, che per tutto il mese di agosto raduna a Lignano Sabbiadoro (UD) esponenti del mondo economico-imprenditoriale regionale per riflettere sulla situazione economica attuale, guarda alle nuove generazioni.

Economia sotto l’ombrellone al via la manifestazione

Da come sviluppare un’idea per dare vita ad un’impresa fino ai settori in ascesa che possono offrire occupazione per arrivare alla gestione dei propri soldi. Dal 2 al 23 agosto, la rassegna propone quattro mercoledì per parlare, discutere e confrontarsi in un clima informale; inizio alle 18.30, ingresso libero.

Nata nell’estate 2011 sulla scia della crescente attenzione riservata da parte dell’opinione pubblica italiana ai temi economici in un momento di riconosciuta difficoltà ma foriero di importanti cambiamenti e di significative innovazioni, la nuova edizione di Economia sotto l’Ombrellone si svolge al Beach Aurora sul Lungomare Alberto Kechler – località Lignano Pineta, Lignano Sabbiadoro.

Economia sotto l’ombrellone, una formula sostenibile

«La formula di Economia sotto l’ombrellone è ormai ampiamente collaudata e ha dimostrato di riscuotere interesse, sia in termini di partecipazione diretta del pubblico sia mediatico», dichiara Marino Pessina, CEO di Eo Ipso, agenzia di comunicazione ed eventi che organizza la manifestazione. «La scommessa, vinta, è stata di parlare di economia togliendo quella patina di seriosità cui siamo abituati: Economia sotto l’ombrellone in questi anni ha affrontato temi chiave dell’attualità con tutti i crismi della serietà e della competenza, ma in un’atmosfera più rilassata, in perfetta sintonia con il luogo e il periodo vacanziero. In più ha dato la possibilità di incontrare e parlare con attori di primissimo piano dei vari comparti dell’economia reale; quelle persone che con il loro lavoro e il loro impegno producono ricchezza per l’impresa e le comunità dei territori in cui opera».

Ciascun incontro, vede sul palco tre ospiti. Il dibattito, moderato dal giornalista Carlo Tomaso Parmegiani, dura circa un’ora con spazio per le domande. Al termine è previsto un aperitivo per consentire al pubblico di incontrare, in maniera informale e conviviale i relatori del dibattito.

La settima edizione di Economia sotto l’ombrellone è organizzata da Eo Ipso – comunicazione ed eventi, ha il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e di Turismo FVG ed è sostenuta da Sky Gas & Power (main sponsor), Confindustria Udine, Ramberti attrezzature balneari, Akrass, GLP, Greenway, LaborCro, Nordest Servizi, Azienda agricola Renato Keber, Beach Aurora, Lignano Pineta, Hotel Ristorante President e Porto Turistico Marina Uno.