Economia sotto l’ombrellone a Lignano Sabbiadoro

Guarda oltre i confini la nuova edizione di Economia sotto l’Ombrellone. Il ciclo di incontri che fino alla fine di agosto sarà proposto a Lignano Sabbiadoro (UD) vuole alzare lo sguardo per comprendere meglio la realtà e delineare nuove opportunità per chi cerca e offre lavoro. Dai nuovi mercati agli investimenti, dalla gestione dei dati sensibili e sicurezza informatica fino alle professionalità maggiormente richieste, Economia sotto l’Ombrellone torna per il nono anno consecutivo nella località balneare per parlare, discutere e confrontarsi su temi di stretta attualità in un clima informale. Nata nell’estate 2011, la rassegna si svolge al “Beach Aurora summer fruit & bar” lungomare Alberto Kechler 18/A – località Lignano Pineta, Lignano Sabbiadoro. Due gli incontri in programma, il 19 e 26 agosto, con inizio alle 18.30 e ingresso libero.

«Economia sotto l’Ombrellone si presenta con una formula collaudata che ha saputo riscuotere interesse, sia in termini di partecipazione diretta del pubblico sia mediatico. La scommessa, vinta, è stata di parlare di economia togliendo quella patina di seriosità cui siamo abituati. In più ha dato la possibilità di incontrare e parlare con attori di primissimo piano del mondo economico», dichiara Marino Pessina, CEO di Eo Ipso, agenzia di comunicazione ed eventi organizzatrice della manifestazione. «In questa nuova edizione andremo ad affrontare temi di attualità, cercando di dare una lettura il più possibile ampia delle dinamiche economiche. Guarderemo alla Via della Seta in un’epoca che vede il ritorno dei dazi, ci soffermeremo sulla privacy sapendo che i nostri dati possono essere usati a livello globale e chiuderemo con una fotografia del mondo del lavoro. L’obiettivo è arrivare a individuare le opportunità che ci attendono».

In tutti gli incontri il dibattito tra gli ospiti è moderato dal giornalista e responsabile editoriale Nordest di Eo Ipso Carlo Tomaso Parmegiani per poi lasciar spazio alle domande del pubblico. Ogni incontro ha una durata di circa un’ora; al termine è previsto un aperitivo per consentire di incontrare, in maniera informale e conviviale i relatori.

La nona edizione di Economia sotto l’Ombrellone è organizzata da Eo Ipso – comunicazione ed eventi ed ha il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e Turismo FVG. Main sponsor: Greenway Group; sponsor: Ombrellificio Ramberti, IS Copy Trieste, Dvs, Glp, Confindustria Udine, Zulu Medical, RealComm e Karmasec; sponsor tecnici: Fondazione Villa Russiz, Lignano Pineta, Porto Turistico Marina Uno e Hotel Ristorante President.

Programma:

Lunedì 19 agosto ore 18.30

“Dati sensibili in sanità e sicurezza informatica”

Manuel Cacitti – Amministratore delegato Karmasec Srl

Michele Bava – Data protection officer Irccs Burlo Garofolo di Trieste

Riccardo Furlanetto – Socio e responsabile commerciale Zulu Medical Srl

Lunedì 26 agosto ore 18.30

“Il lavoro c’è. Come trovarlo?”

Daniele Arman – Responsabile risorse umane Bofrost Italia Spa

Denis Magro – Amministratore unico Run4job Srl

Giorgio Ardito – Presidente Lignano Pineta Spa