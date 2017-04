Ed è di nuovo Earth Day. Anche quest’anno si celebra la Gioranta della Terra, la manifestazione mondiale che si festeggia il 22 aprile. Un momento unico e globale in cui i cittadini di 192 Paesi del Mondo si uniscono per celebrare il Pianeta e riflettere sulla sua salvaguardia.

Earth Day 2017, perché si celebra la Giornata della Terra

Voluta dal senatore statunitense Gaylord Nelson, la Giornata della Terra coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in tutto il mondo. Una manifestazione, nata il 22 aprile 1970 dal movimento universitario ecologista, nel corso degli anni ha assunto nuovi ed importanti significati, diventando anche, anzi soprattutto, un momento educativo ed informativo di straordinaria importanza.

Earth Day, fu Kennedy il primo a pensarci

L’Earth Day, dopo che il Presidente Americano John Fitzgerald Kennedy ne propose una bozza nel 1963, fu promosso nel 1969 a seguito del disastro ambientale di Santa Barbara e nel 1970 ben 20 milioni di americani si riunirono per manifestare in difesa della Terra, dando voce ai problemi legati all’inquinamento delle fabbriche, ai rifiuti tossici e alla scomparsa della fauna selvatica.

Ma è stato solo nel 2000 che l’Earth Day è diventato un fenomeno diffuso a livello mondiale tanto che, oggi, vede la partecipazione di un miliardo di persone con varie iniziative sparse in tutto il mondo.

Earth Day 2017, numerose iniziative in Italia e nel Mondo

I principali gruppi ecologisti hanno colto l’occasione dell’Earth Day per sottolineare tutte le problematiche contro cui il pianeta di trova a dover combattere: dai cambiamenti climatici alla distruzione degli ecosistemi all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, dall’esaurimento delle risorse non rinnovabili all’estinzione di migliaia di piante e specie animali.

L’Earth Day è un’occasione fondamentale per riflettere sulle soluzioni più utili da adottare in difesa del nostro Pianeta: soluzione che vanno da un sostegno delle politiche verso una nuova economia sostenibile, ad iniziative individuali per proteggere la nostra Terra.

In Italia, come negli altri Paesi, ci saranno moltissimi eventi ed iniziative per commemorare e salvaguardare il nostro pianeta: come l’incontro “Caso PetrolCinica – a Roma il processo al petrolio” che si terrà nella capitale ma anche ”Puliamo insieme” a San Salvo in Abruzzo, l’”Earth Day Run 2017” previsto a Francavilla Fontana in Puglia, la “Pedalata Earth Day” in programma a Monfalcone, l’Earth Day a Cefalù in Sicilia, l’evento “Agrinatura – The Rural Expo” ad Erba in Lombardia o Tempo di Libri, la nuova fiera dell’editoria che si svolgerà a Fiera Milano Rho, sempre in occasione dell’Earth Day 2017.