Embryo a Milano

Bell’avvio quello di giugno per quanto concerne la musica dal vivo in Italia. E per questa prima settimana del mese, ci risulta impossibile non dedicare il titolo della nostra piccola rubrica al ritorno nel belpaese della leggendaria creatura di Christian Burchard, gli Embryo, attesi domenica alla Cascina Sant’Ambrogio di Milano, preceduti da Mike Cooper, Squadra Omega e Wolfgango per una serata di grande musica davvero imperdibile.

Lunedì 29 maggio:

Franco Cerri al Teatro Burri di Milano.

Martedì 30 maggio:

Roscoe Mitchell & Francesco Filidei al Teatro San Leonardo di Bologna per la 27^ edizione del mai sufficientemente lodato Festival Angelica, Julia Kent e Roseluxx all’Angelo Mai di Roma, Sleaford Mods al Locomotiv di Bologna (ventiquattr’ore più tardi al Monk di Roma), Califone al Summer Student Festival di Padova (il 31 per Musicus Concentus a Firenze, poi il 1° giugno a Recanati per il Klang Festival e il 2 al Teatro della Maddalena, ora Altrove, di Genova) e Franco Battiato al Teatro Bellini di Catania.

Mercoledì 31 maggio:

Angel Olsen al Covo di Bologna (bis giovedì alla Salumeria della Musica di Milano), Dj Gruff al Big Bang Music Fest di Nerviano, The Chemical Brothers (e molti altri) al Nameless Music Festival di Barzio e Fuzz Orchestra al Soliddarock di Cassa d’Adda (la sera seguente al FreakOut di Bologna).

Giovedì 1 giugno:

Cody ChesnuTT al BiograFilm di Bologna (bis domenica al Monk di Roma), Ute Lemper al Teatro Romano di Verona, Francesco Bearzatti, Giovanni Falzone e Zeno De Rossi al Teatro Asioli di Correggio, Nada e …A Toys Orchestra all’Atenaika di Cagliari (sabato al Parco Europa di Padova), Edda a Villa Spinola a Bussolengo e Paolo Benvegnù all’Eremo Club di Giovinazzo.

Venerdì 2 giugno:

System of a Down al Legend di Milano.

Sabato 3 giugno:

The Afghan Whigs alla Zona Roveri di Bologna, Il Pan del Diavolo e Fast Animals and Slow Kids al Sound Vito di Legnago, 99 Posse al Parco Comunale di Nerviano, Björn Magnusson, Jooklo New Quartet e Gaetano Liguori alla Cascina Sant’Ambrogio di Milano e Vinicio Capossela al Teatro Romano di Verona.

Domenica 4 giugno:

Embryo, Mike Cooper, Squadra Omega e Wolfgango alla Cascina Sant’Ambrogio di Milano, Al Di Meola al Teatro San Carlo di Napoli e John De Leo al BiograFilm di Bologna.