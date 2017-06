Emmett Hardy, tu sei il re!

Il 12 giugno 1903 nasce a New Orleans, in Louisiana, il cornettista Emmett Hardy. Figlio di musicisti, Emmett Louis Hardy, questo è il suo vero nome, fin da bambino studia pianoforte, cornetta e chitarra. A soli quattordici anni entra a far parte di uno dei gruppi di Jack “Papa” Laine e più tardi passa alla formazione di Norman Brownlee. Nel 1918 lascia New Orleans insieme a Leon Roppolo per unirsi alla compagnia di riviste della cantante-ballerina Bee Palmer. Negli anni seguenti suona in varie orchestre in servizio sui battelli fluviali, i cosiddetti “riverboat”. Tornato a New Orleans suona con vari gruppi a suo nome prima di morire stroncato dalla tubercolosi a soli ventidue anni.

La controparte bianca di Buddy Bolden

Da molti critici è considerato la controparte bianca del mitico cornettista Buddy Bolden. Di lui non resta alcuna traccia registrata veramente attribuibile anche se negli anni più volte in alcune tracce di band di New Orleans recuperate si è ipotizzata la sua presenza. Il mito che lo circonda è alimentato dal fatto che molti jazzmen che lo avevano conosciuto dichiararono dopo la sua morte che Bix Beiderbecke ne aveva copiato pedissequamente lo stile e ogni altra caratteristica. A parere di questi musicisti senza Hardy non ci sarebbe stato Bix. Vero? Chissà? In questo tipo di ricostruzioni è praticamente impossibile stabilire la verità.

Uomo, tu sei il re!

In un numero della rivista Down Beat del 1938 il critico Dave Dexter raccoglie varie testimonianze su Emmett Hardy. Tra esse c’è quella di Paul Mares il quale racconta che: «Emmett Hardy suonava nel 1919 esattamente quello che Bix avrebbe suonato dieci anni dopo con Goldkette e con Whiteman; solo che Bix gli era nettamente inferiore nelle idee e nel drive». Gli fa eco Ben Pollack: «Bix era un solista da “trombetta di latta” (sic!) se paragonato a Emmett. Solo che non si possono neppure fare dei paragoni ». Monk Hazel, un pioniere del jazz di New Orleans, sempre dalle colonne di Down Beat, racconta di una gara tra cornettisti svoltasi nel 1921 sul riverboat Sidney nella quale Hardy avrebbe battuto nettamente Louis Armstrong. Proprio lo stesso Armstrong gli avrebbe gridato: «Man, you’re the king!» (Uomo, sei tu il re!), ma si sa anche quanto Armstrong amasse i paradossi e l’ironia... La carriera di Emmett Hardy si conclude il 16 giugno 1925 quando la tubercolosi lo uccide. La morte avviene a New Orleans, la città dove è nato .