Energia pulita, venerdì è Blue day

Venerdì 12 maggio sarà Blue Day: una giornata interamente dedicata all’eco-sostenibilità promossa da Sonepar Italia.

Energia pulita, Sonepar punta su sostenibilità

Nei 91 punti vendita Sonepar Italia sono iniziati i “giorni in blu” dell’ Energy and Sustainability Weeks – ESW, la campagna di sensibilizzazione e formazione a favore della sostenibilità ambientale ed energetica del pianeta, sostenuta in contemporanea nelle 2800 filiali del Gruppo francese, leader mondiale nella distribuzione di materiale elettrico.

Energia pulita, specialisti Sonepar a lavoro

Fino al 13 maggio, gli specialisti Sonepar Italia, porteranno avanti nelle rispettive filiali una serie di moduli formativi sulle novità del mercato sia in termini di prodotti legati alla produzione di energia da fonte rinnovabile, sia sulle soluzioni tecniche in grado di garantire efficienza energetica nei settori residenziale, industriale e terziario.

“L’obiettivo principale di questa campagna è quello di aumentare nei clienti e nei nostri partner la consapevolezza di come l’uso efficiente dell’energia protegga non solo l’ambiente, ma anche le aziende dal punto di vista dei risparmi sui costi e produca notevoli vantaggi competitivi – dichiara Ivano Benedet, coordinatore nazionale mercato energie rinnovabili e HVAC Sonepar Italia – Momenti di formazione come quelli dell’Energy and Sustainability Weeks contribuiscono allo stesso tempo alla sensibilizzazione del personale Sonepar e al programma di sviluppo sostenibile portato avanti con determinazione dal Gruppo.”

Energia pulita, due settimane all’insegna del green

Tra le attività “in blu” dei punti vendita sono previste: incontri di formazione sul tema del conto termico 2.0 e sui potenziali vantaggi della nuova normativa; visite guidate agli stabilimenti dei principali produttori internazionali del settore, per scoprire i processi produttivi eco-oriented; attività di training dedicate alla promozione di prodotti a risparmio energetico o legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (illuminazione a Led, inverter e pannelli fotovoltaici, strumenti di misura dei consumi nei processi produttivi, etc…).

Le due settimane di iniziative, culmineranno con il “Blue Day” di venerdì 12 maggio, una giornata interamente dedicata all’eco-sostenibilità, tra le varie attività previste in tutte Italia nei punti vendita di Padova, Roma e Napoli sarà possibile effettuare il test drive con le auto “elettriche” BMW I3 brandizzate Sonepar Italia.