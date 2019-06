Energie rinnovabili, Green Genius punta su Italia

Green Genius , azienda specializzata nelle energie rinnovabili, che ha rivoluzionato il mercato dimezzando il costo dell’elettricità, continua a puntare sull’Italia iniziando a implementare, nel Paese, la progettazione di impianti solari su larga scala. Nei prossimi due anni, il gruppo internazionale Modus Group, proprietario di Green Genius Italia, investirà, infatti, circa 240 milioni di euro nel Paese: la capacità totale delle centrali solari installate raggiungerà i 300 MW.

“Abbiamo in programma progetti ambiziosi. Per noi, l’Italia è un mercato strategico e questa prima fase di espansione ci sembra molto positiva. I cittadini e le aziende, infatti, mostrano interesse nel nostro modello di noleggio, che consente di ridurre la spesa per l’energia senza alcun investimento iniziale. Un’altra strategia a lungo termine della nostra azienda è proprio investire nello sviluppo di impianti solari su larga scala” ha dichiarato Lina Galatiltė, CEO di Green Genius Italia.

Attualmente, gli italiani che acquistano energia elettrica dal gestore della rete elettrica nazionale pagano circa 0,21 euro per kWh, tasse incluse. I costi medi dell’energia elettrica per le aziende in Italia sono invece di circa 0,14 euro al kWh. Offrendo l’installazione gratuita di un impianto solare, Green Genius permette, ai privati, di ridurre la tariffa fino a 0,11 euro per kWh. Considerando la tassa per lo stoccaggio dell’energia applicata dal gestore di rete, gli utenti possono arrivare a spendere fino al 20% in meno per l’energia. Lo stesso vale per il mercato b2b: per le aziende è infatti stimato un risparmio simile.

L’Italia è tra i Paesi leader, all’interno dell’Unione Europea, in termini di obiettivi di energia rinnovabile da raggiungere entro il 2020. Oggi, nel Paese, più del 40% dell’elettricità viene prodotta grazie a fonti energetiche rinnovabili, ma gli obiettivi sono sempre più ambiziosi. L’Italia è attualmente al secondo posto in Europa per capacità di energia solare, che si prevede di incrementare di ulteriori 30 GW entro il 2030.