Evaneos, viaggi su misura sostenibili

Evaneos, la piattaforma online che mette in contatto diretto i viaggiatori con una selezione di operatori locali presenti in tutto il mondo per la creazione di un viaggio 100% su misura, ha ottenuto un nuovo stanziamento di fondi pari a 80 milioni di dollari. Partech, Level Equity e Quadrille Capital sono i nuovi investitori che si sono aggiunti agli attuali stakeholder XAnge, Serena Capital e Bpifrance per finanziare l’operazione.

Eric La Bonnardière, co-fondatore e Presidente di Evaneos, commenta: “Il nostro modello di business attrae ogni anno un numero crescente di viaggiatori europei e questo ci rende sempre più fiduciosi nelle nostre potenzialità. Questo investimento ci darà le risorse necessarie per perseguire l’obiettivo di diventare un attore globale nel settore turistico. Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai nostri nuovi investitori internazionali che saranno al nostro fianco in ogni fase di questo ambizioso percorso”.

Con questa quarta operazione di fundraising, una base di clienti costituita da oltre 300.000 viaggiatori e un modello di business che continua a prosperare in mercati altamente competitivi (Germania, Francia, Italia e Spagna), Evaneos si è affermata come leader del settore in Europa, servendo attualmente ben 9 paesidel Continente. La prossima sfida dell’azienda è quella di accelerare la crescita del brand e sviluppare il concept di Evaneos al di fuori dell’Europa, in particolare in Nord America, con l’obiettivo finale di diventare il brand globale di riferimento per le esperienze di viaggio personalizzate e autentiche.

Per raggiungere questi obiettivi, Evaneos punta sulle risorse umane: entro la fine del 2019 verranno aperte 70 nuove posizioni di lavoro, per un totale di oltre 250 dipendenti. La ricerca sarà focalizzata su profili con esperienza nel prodotto, nei dati (sviluppatori e data scientist), e-merchandising e creazione di contenuti. L’attività di recruiting si focalizzerà anche su profili inglesi e americani, in particolare nel settore marketing e business development.

L’espansione di Evaneos non si ferma qui: entro la fine del 2019, 500 nuovi partner locali si uniranno alla community di Evaneos. In questo modo i viaggiatori avranno accesso diretto a 1.800 agenzie di viaggio locali in 160 destinazioni.

Al centro del modello di business di Evaneos: innovazione tecnologica combinata con le competenze degli esperti locali.

Fin dal lancio di Evaneos nel 2009, i fondatori Eric La Bonnardière e Yvan Wibaux hanno guidato l’azienda con un approccio secondo cui la tecnologia, combinata con il tocco umano, diviene il mezzo ideale per reinventare l’industria del turismo. Con oltre 9 anni di esperienza e un team di 180 dipendenti tra cui 40 sviluppatori, Evaneos rappresenta una piattaforma digitale unica per la prenotazione di viaggi ed esperienze, che mette al centro di tutto le persone.

Una parte dei nuovi investimenti verrà utilizzata per accelerare e ottimizzare la piattaforma online e mobile, così come il programma Saas a disposizione degli agenti di viaggio locali. L’obiettivo dell’azienda è quello di continuare a rappresentare un punto di riferimento nel settore del turismo globale, reinventando continuamente l’organizzazione e la prenotazione dei viaggi e delle esperienze su misura.

Le agenzie locali partner di Evaneos sono al centro del modello di business. Mettendo i viaggiatori in contatto diretto con gli operatori locali basati a destinazione, la piattaforma consente agli utenti di beneficiare non solo della personalizzazione del viaggio ma, ancora più importante, anche delle esperienze e competenze locali. Come pioniere di questo concetto, Evaneos ha dato un forte contributo alla “rivoluzione” del settore turistico fin dal suo lancio nel 2009, diventando il partner numero uno a sostegno delle agenzie locali, che grazie a Evaneos possono incrementare le loro vendite dirette.