Festa del cinema di Roma, al via la dodicesima edizione

Riprende oggi la dodicesima edizione della Festa del cinema di Roma capitanata da Antonio Monda.

Apre la rassegna il film HOSTILES di Scott Cooper con Christian Bale e Rosamund Pike.

Primo appuntamento con Christoph Waltz per il ciclo Incontri ravvicinati, uno degli eventi più attesi della festa. L’attore austriaco, tanto amato da Quentin Tarantino e vincitore di due premi Oscar per Bastards e Django Unchained, incontrerà il pubblico.

SELEZIONE UFFICIALE

HOSTILES di Scott Cooper

ABRACADABRA di Pablo Berger

LOS ADIOSES di Natalia Beristain

IN BLUE di Jaap van Heusden

BORG MCENROE di Janus Metz

CABROS DE MIERDA di Gonzalo Justiniano

C’EST LA VIE! (LE SENS DE LA FETE) di Eric Todelano, Olivier Nakache

CUERVANACA di Alejandro Andrade Pase

DETROIT di Kathryn Bigelow

FERRARI: RACE TO IMMORTALITY di Daryl Goodrich

O FILME DA MINHA VIDA di Selton Mello

HIKARI di Tatsushi Omori

THE HUNGRY di Bornila Chatterjee

I, TONYA di Craig Gillespie

KANOJO GA SONO NA WO SHIRANAI TORITACHI di Kazuya Shiraishi

KRIZACEK di Vaclav Kadrnka

LAST FLAG FLYING di Richard Linklater

LOGAN LUCKY di Steven Soderbergh

LOVE MEANS ZERO di Jason Kohn

MADEMOISELLE PARADIS di Barbara Albert

MARIA BY CALLAS, IN HER WORDS di Tom Volf

MON GARCON di Christian Carion

MUDBOUND di Dee Rees

NADIE NOS MIRA di Julia Solomonoff

ONE OF THESE DAYS di Nadim Tabet

THE ONLY LIVING BOY IN NEW YORK di Marc Webb

PRENDRE LE LARGE di Gael Morel

UNA QUESTIONE PRIVATA di Paolo e Vittorio Taviani

SCOTTY AND THE SECRET HISTORY OF HOLLYWOOD di Matt Tyrnauer

SKYGGENES DAL di Jonas Matzow Gulbrandsen

STRONGER di David Gordon Green

TORMENTERO di Ruben Imaz

TOUT NOUS SEPARE di Thierry Klifa

TROUBLE NO MORE di Jennifer Lebeau

LA VIDA YA NADA MAS di Antonio Mendez Esparza

WHO WE ARE NOW di Matthew Newton