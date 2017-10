Secondo week-end all’insegna della castagna a Vallerano, nel cuore della Tuscia. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Amici della Castagna è giunta alla sua sedicesima edizione, offrirà i seguenti appuntamenti nel centro storico del borgo:

Sabato 14 ottobre

Ore 15:00 – Apertura stand vendita prodotti tipici locali.

Ore 16:00 – Musica e divertimento, in Piazza, con il gruppo “Studio Illegale” New Generation of Ska.

Ore 16:00 – Caldarroste e vino rosso per tutti, in Piazza.

Ore 20:00 – Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Domenica 15 ottobre

Ore 9:30 – Mercatino dell’artigianato.

Ore 10:00 – Apertura stand vendita prodotti tipici locali.

Ore 10:00 – Esposizione dei rapaci, mattina e pomeriggio. Gufi, civette, barbagianni fanno parte dei racconti per bambini, anche solo vederli e accarezzarli sarà un’emozione indimenticabile.

Ore 11:00 – Visita guidata gratuita al Centro Storico, alle caratteristiche cantine

partenza da Piazza della Repubblica, presso lo stand dell’Associazione Amici della Castagna.

Ore 13:00 – Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Ore 15:30 – Il Corteo Storico Medioevale, Sbandieratori e Musici della Città di Giove sfileranno e si esibiranno in Piazza della Repubblica.

Ore 16:00 – Caldarroste e vino rosso per tutti, in Piazza.

Ore 17:30 – Musica in Piazza con Stefano Rapiti

Ore 20:00 – Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Ricordiamo infine che – qualora si desiderassero prenotare pranzo o cena a tema nelle caratteristiche cantine di tufo – è opportuno chiamare per tempo. Contatti, menu e approfondimenti sono consultabili al sito ufficiale: www.castagnavallerano.it