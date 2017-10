Di alghe ne esistono di microscopiche e di giganti (fino a decine di metri di altezza), di tantissimi colori e adatte agli ambienti più diversi. Molte però hanno una caratteristica in comune: fanno bene alla salute. Il 27 ottobre in Fieramilano City gli esperti ci racconteranno le loro proprietà e ci consiglieranno come e quando consumarle.

Alghe in Fiera, il 27 ottobre se ne parla a Milano

Confrontate con le piante terrestri, le alghe sono molto più ricche di proteine, di carboidrati e soprattutto di sali minerali e di oligoelementi, in particolare iodio, ferro e calcio. Per non parlare poi delle vitamine: oltre alle più comuni le alghe costituiscono una preziosa fonte della rarissima vitamina B12, pressoché assente nei vegetali di terra ferma. Tutte proprietà che fanno delle alghe un prezioso alleato di chi fa molto sport, di chi ha un calo di energia o di chi, come i vegetariani, deve assumere le proteine da altre fonti rispetto alla carne; delle donne in gravidanza o nel periodo del ciclo mestruale o ancora, in menopausa…

Alghe, piene di componenti particolarmente preziosi