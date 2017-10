Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, ha celebrato domenica 1 ottobre la Giornata Internazionale del Caffè con una selezione di prodotti ideali per risvegliare i sensi e regalare una carica di profumata energia.

Lush alla Giornata internazionale del caffè

Ingrediente prezioso e dall’aroma irresistibile, il caffè stimola la circolazione ed ha un’azione calmante e lenitiva sulla pelle. Se macinato è un’ottimo esfoliante, una vera e propria sveglia rinvigorente per la pelle. Lush utilizza questo tesoro della natura in alcuni prodotti per la cura della pelle e dei capelli.

Dalla maschera fresca per viso e corpo Cup O’ Coffee, con estratto di cacao tostato dalla leggera azione esfoliante, a Percup, l’olio solido da massaggio con chicchi di caffè che stimolano la circolazione, per arrivare all’henné Brun (Caffè Caffé), che avvolge i capelli con un caldo colore castano. A chiudere il profumato viaggio alla scoperta del caffè Cardamom Coffee, la nuova fragranza Gorilla Perfume ispirata alla tradizione libanese che offre alla pelle un caldo e profumato abbraccio.

Lush, un’azienda sostenibile

Nata 20 anni fa in Inghilterra, Lush si contraddistingue per etica e innovazione. Lush crea, produce e commercializza cosmetici freschi e fatti a mano, come bombe da bagno, lavadenti e confetti di shampoo solido. Lush si oppone fortemente a qualunque tipo di test sugli animali e supporta commercio equosolidale e comunità in tutto il mondo.

Nel 2010 dà il via al pionieristico progetto Sustainable Lush Fund a supporto delle comunità che producono gli ingredienti dei prodotti Lush. Nel 2012, a testimonianza dell’impegno e della dura lotta contro la sperimentazione animale, Lush lancia il Lush Prize in collaborazione con Ethical Consumer: un fondo di £250.000 volto a premiare chiunque riesca a dare un contributo significativo a trovare alternative e porre fine ai test sugli animali.

Lush è un’azienda attiva nella promozione di campagne nei suoi 935 negozi, in 51 paesi, a supporto di piccoli gruppi o organizzazioni a difesa dei diritti animali, umani e a protezione dell’ambiente. L’obiettivo è dare una voce a coloro che si battono per essere ascoltati. Nel 2014 Lush ha vinto il premio “Best in Business” agli Observer Ethical Awards” ed è regolarmente segnalata tra le prime posizioni della classifica per il servizio clienti del magazine Which? stilata dagli stessi consumatori. Lush conta oggi 35 negozi in Italia, oltre a un sito per la vendita online.

