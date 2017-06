Fulgar per la sostenibilità

Fulgar, eccellenza italiana e leader internazionale nel settore delle fibre man-made, ha scelto da tempo di orientare il proprio operato alla filosofia “green” volta alla conservazione e al miglioramento dell’ecosistema. Una condotta consapevole ben sintetizzata dal claim “A better way to the future”, che negli anni ha conferito all’Azienda un’identità forte, posizionandola nel settore come realtà d’avanguardia che oltre a conciliare tradizione e innovazione è direttamente impegnata a garantire una filiera sempre più sostenibile.

Fulgar entra a far parte dell’Higg Material Sustainability Index

Dopo aver recentemente ottenuto una valutazione positiva per i propri prodotti ed il proprio processo produttivo – sottoposti ad analisi con l’accreditato metodo scientifico LCA – LIFE CYCLE ASSESSMENT* – Fulgar annuncia un ulteriore traguardo importante in termini di eco-sostenibilità. Uno dei suoi prodotti di punta, Q-NOVA®, oggi entra a far parte dell’Higg Index.

Fulgar eccellenza italiana

Fulgar si impegna così al fianco dei più importanti marchi moda per favorire concretamente il successo e lo sviluppo eco-sostenibile del business nel mercato globale del tessile-abbigliamento. Messo a punto dalla SAC – Sustainable Apparel Coalition –, che include molti tra i maggiori nomi dell’abbigliamento a livello mondiale, l’indice Higg nasce con l’obiettivo di dare vita ad uno strumento unico al servizio di tutti gli operatori della filiera in maniera universale per valutare l’impatto ambientale dell’intero ciclo di vita di un capo. Un significativo passo avanti verso la trasparenza in ambito tessile e un supporto importante per tutte le aziende della catena del valore che possono così confrontare tra loro i diversi materiali e fare scelte consapevoli e più sostenibili. L’indice si serve di dati scientifici attendibili per misurare oggettivamente le performance ambientali di un prodotto.

Molteplici i parametri presi in considerazione per la misurazione dell’indice in base ai quali è stata rigorosamente analizzata Q-NOVA®, fiore all’occhiello della produzione Fulgar, fibra di nylon 6.6 ecosostenibile ottenuta esclusivamente con materie prime rigenerate. Un prodotto altamente ecologico che risponde a precise esigenze di tracciabilità, puntando ad ottenere una riduzione dell’emissione di CO2 e un minore consumo di risorse idriche.

Fulgar: l’Higg Index una conferma della vocaz ione green

L’Higg index rappresenta un’ulteriore conferma della vocazione green di Fulgar e a sostegno del valore dei suoi prodotti eco-friendly, richiesto per ora per Q-NOVA® ma ben presto esteso anche ad altre categorie di prodotti Fulgar.

La sostenibilità continua dunque a guidare l’innovazione in casa Fulgar, come testimoniano, oltre a questi riconoscimenti internazionali, anche i costanti investimenti in R&S per la ricerca di materiali e di nuove soluzioni di processo, la costruzione di nuove aree e il continuo rinnovo tecnologico degli impianti di produzione.