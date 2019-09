Gas, ecco le soluzioni ecosostenibili

Rispettare l’ambiente che ci circonda con soluzioni naturalmente green è ormai uno degli obiettivi della nostra società. Finalmente, potremmo aggiungere.

Forse un po’ in ritardo rispetto ad altri Paesi, anche l’Italia si è adeguata diventando più consapevole dell’importanza di pensare in modo ecosostenibile.

Mai come per il gas vale questo principio. Le offerte gas online rappresentano una soluzione tra le più diffuse non soltanto per risparmiare ma anche per pensare green. Come? Semplicemente optando per la bolletta digitale, risparmiando così un inutile spreco di carta. Attivando questa soluzione, infatti strizziamo un occhio all’ambiente. Senza contare che anche il portafoglio ne gioverà, considerato che spesso le offerte di gas online sono più vantaggiose.

Sì, ma non è certo l’unica soluzione, anche perché il risparmio energetico è senza dubbio una garanzia a favore dell’ambiente che ci circonda.

Tra le altre opzioni ecosostenibili ci sono quelle che consideriamo le azioni quotidiane, quelle che compiamo ogni giorno e che, spesso, consideriamo usuali, ripetitive, per questo non importanti. Ci sbagliamo perché è dai comportamenti quotidiani che partono il rispetto per l’ambiente e il risparmio energetico.

Non dimentichiamo che il pianeta ha risorse sempre più limitate, motivo per cui è necessario non sprecarle.

Rispetto dell’ambiente Vs risparmio

Sembra banale, ma non lo è affatto. Il rispetto dell’ambiente è strettamente legato al risparmio economico di ogni famiglia. Da ricerche di settore è emerso che il 90% degli italiani sa bene che scegliere di aumentare la qualità della vita è determinante per avere rispetto nei confronti della natura. Questo chiaramente non significa che il 90% degli italiani si comporta in modo adeguato, ma il fatto che siano consapevoli di questo dato è un enorme passo avanti.

Il primo step dovrebbe essere quello di organizzare una casa perfettamente eco sostenibile. Ciò significa che dovrà utilizzare pannelli solari e/o fotovoltaici per l’utilizzo dei vari tipi di energia, ma anche di dotarsi di infissi termo protettivi che non permettano la fuoriuscita di calore.

Possono sembrare soluzioni costose e in un primo momento lo sono, ma a lungo termine non soltanto permettono di risparmiare evitando gli sprechi di energia, ma anche di vivere nel totale rispetto dell’ambiente.

Tra le cose immediatamente fattibili c’è la scelta del giusto fornitore di gas, magari di quello che propone ai clienti l’uso e il consumo di energia verde. Optare per il gas online potrebbe essere una delle prima operazioni utili in questo senso.

L’ambiente domestico

Anche e soprattutto nell’ambiente domestico è possibile mettere in pratica comportamenti green. Sicuramente non sprecare inutilmente il gas tenendo accesi i termosifoni nelle stanze vuote è uno di questi. Come si può fare? Basterà dotarsi di valvole termostatiche che non soltanto permetteranno di graduare il calore, ma anche di lasciare spenti i termosifoni laddove ce ne fosse bisogno. Questo semplice gesto garantirà all’ambiente una boccata di ossigeno e in respiro di sollievo al nostro portafoglio.

Non dimentichiamoci, poi, che la giusta temperatura in casa è quella di 19 gradi. In questo modo sarà possibile limitare gli sprechi di energia.