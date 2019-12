Gene Vincent, idolo a Londra

Il 5 dicembre 1959 Gene Vincent, il rocker statunitense di Be-bop-a-lula, sbarca in Gran Bretagna. Non è un buon momento per il “ribelle bianco” nel suo paese d’origine.

I media USA lo stanno distruggendo

Negli Stati Uniti la popolarità di Gene Vincent è in calo e i media, che non gli sono mai stati amici, lo stanno distruggendo. Una forzata assenza dalle scene, dovuta a un ricovero ospedaliero a Norfolk, l’ha costretto a ricominciare praticamente da capo con un nuovo manager e con una nuova formazione della sua band, i leggendari Blue Caps, composta, oltre che dall’inseparabile batterista Dickie Harrell (l’unico che non l’ha mollato), da Paul Peek, Tommy Facenda, Bobby Lee Jones e dallo scatenato chitarrista Johnny Meeks. La violenza dei suoi concerti, la durezza dei suoi testi, la carica provocatoria dei suoi movimenti sul palco e l’ormai risaputa dipendenza dall’alcool sono i bersagli contro cui si scatena la stampa conservatrice.

I ribelli trovano nuovo vigore in Gran Bretagna

In quel periodo i tempi sembrano cambiare in peggio per i protagonisti del rock ribelle, cui le case discografiche e la maggior parte del pubblico sembrano preferire nuovi artisti perbene come Frankie Avalon e Ricky Nelson. Quando arriva in Gran Bretagna è intenzionato a trovare nuove strade per la sua musica. Viene accolto dal produttore televisivo Jack Good che gli suggerisce di rendere ancora più aggressiva la sua immagine con un completo di pelle nera. In breve Gene diventerà uno dei miti delle ragazze e dei ragazzi britannici. L’anno dopo un incidente automobilistico lo fermerà di nuovo ma il suo feeling con la gioventù d’oltremanica durerà fino al 1965 quando, afflitto da problemi d’alcolismo sempre più gravi, tornerà negli Stati Uniti.